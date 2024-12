El gesto de Verstappen con Hamilton en su peor momento

Lewis Hamilton quiere encontrar su mejor nivel en las últimas pruebas de la temporada, pero le está costando mucho. Sin embargo, las muestras de apoyo no han cesado. Max Verstappen expresó unas palabras de agradecimiento al siete veces campeón del mundo. "Ha sido duro para él estar motivado por completo este año, porque sabe que se va del equipo. Siento que tan pronto como tenía un coche competitivo, que tenía opciones de victoria, podías verle subir el nivel. Luego, hubieron algunas carreras en las que su coche era complicado y estaba como 'da igual'", ha comentado Verstappen en una entrevista con la publicación británica The Independent.

Más Noticias Verstappen gana en Qatar y Ferrari mantiene la lucha por el título de Constructores

"No creo que la vaya a perder nunca. Ha conseguido muchas cosas. Es un nuevo desafío para él el año que viene y estará muy motivado, con ganas de demostrar que es un siete veces campeón del mundo, pero todo dependerá del material que tenga", añadió el británico.

"No siento que necesite ganar el Mundial en otro lado, no hay ningún deseo así por mi parte. Estoy contento donde estoy y también sería precioso si pudiese estar con un equipo y pilotar allí siempre. Me gustaría creerlo y ese es el objetivo. En este deporte, necesitas también un poco de suerte para estar en el equipo adecuado durante mucho tiempo, no significa que el piloto con más títulos sea el mejor", ha reconocido Max.

“No puedo explicar por qué estoy a medio segundo de mi compañero. Nunca me ha pasado en mi carrera. Lo único que puedo decir es que el coche se siente bien pero no tenía mucho más, lo he dado todo y al pasar por línea de meta he terminado en la 6ª posición”, aseguró Lewis Hamilton.

El británico acapara todos los focos desde que se hizo oficial su fichaje por Ferrari. Desde entonces, ese movimiento generó un auténtico efecto dominó que pocas veces se había visto.