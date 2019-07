El culebrón del verano ya tiene nombre. Podría haber sido el de Neymar, pero es tan difícil que el futbolista brasileño deje el PSG que finalmente están acercando posturas para que siga. De ahí que Bale tome la delantera. El último giro en la situación del delantero galés es que su acuerdo para irse a China, concretamente al Jiangsu Suning, en estos momentos se ha roto, y el mercado de fichajes del país asiático cierra el miércoles. Su marcha estaba prácticamente cerrada y el delantero iba a cobrar una cantidad estratosférica, pero según informan medios ingleses como Sky o la BBC no va a ser así. Los motivos que esgrimen son varios. Por un lado, porque la familia de Bale no quiere vivir en China y prefiere hacerlo en Europa, por muy jugosa que sea la oferta. Y, por otra, porque el Real Madrid no está dispuesto a que el jugador se vaya prácticamente gratis, como pretendían desde el gigante asiático. No quieren malvenderlo y el riesgo es que continúe en el club.

Su futuro ahora es incierto. Descartado China, no son muchos los clubes europeos que puedan ficharlo: Tottenham, Manchester, Bayern, PSG, Inter de Milán y poco más. Incluso la opción de que siga en el Madrid (tiene contrato hasta 2022) está ahí, por muy imposible que parezca después de las últimas declaraciones del agente del futbolista, Jonathan Barnett, que aseguró que "a Zidane no le gusta Bale, así de simple" y que ni tienen relación ni la han tenido nunca. Así se han desarrollado los acontecimientos con el galés durante este verano:

1. No se vistió para disputar el primer partido de pretemporada contra el Bayern Múnich y Zidane aseguró que si se iba "mañana, mejor que pasado".

2. El agente del futbolista, Jonathan Barnett, dijo que lo que había hecho Zizou era "una vergüenza" y una falta de respeto a un jugador que "ha dado mucho al Madrid".

3. Zidane contestó que si Bale no se había vestido fue porque lo pidió el propio delantero, ya que estaba negociando con otros clubes.

4. Bale jugó contra el Arsenal la segunda parte, marcó un gol y fue de los mejores para recuperar el 0-2 que habían logrado los ingleses. El Madrid ganaría en los penaltis.

5. Bale también tiene minutos contra el Atlético y Zidane dijo: "De momento está con nosotros y ha jugado. Ya veremos".

6. Jonathan Barnett deja prácticamente cerrado el traspaso de Bale al fútbol chino. El futbolista iba a cobrar una cantidad de dinero importantísima, aunque el traspaso para el Real Madrid sería bajo.

7. Jonathan Barnett vuelve a cargar contra Zidane y dice que el entrenador "no tiene relación con Bale y nunca la ha tenido".

8. Se rompe la negociación con China. La familia del futbolista no quiere vivir allí y el Madrid quiere una cantidad de dinero mínima por su traspaso, según la BBC.

9. El futuro del futbolista es ahora una incógnita: el mercado chino cierra el miércoles, el de la Premier, el 8 de agosto y el resto, el 2 de septiembre. La Liga comienza el 17 de agosto.