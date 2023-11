El gran gesto de Fair-Play de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es siempre noticia. Esta vez, un gran gesto de Fair-Play del portugués en un partido correspondiente a la Champions League asiática entre su Al-Nassr y el Persépolis se ha hecho viral y ya está dando la vuelta al mundo.

Era el tercer minuto cuando Cristiano se dejó caer dentro del área. El árbitro, bien colocado, no dudó en hacer sonar el silbato y señalar el punto de penalti concediendo la pena máxima a favor del Al-Nassr ante la indignación de los jugadores rivales. Cristiano, consciente de que no había infracción alguna, se acercó al árbitro con signos de negación y para explicarle que no era penalti, hecho que hizo que el colegiado rectificara su decisión y anulara el lanzamiento desde los once metros.

No acabó aquí el extraño episodio, pues el entrenador rival entendió que la simulación previa al gesto de Cristiano bien era merecedora de tarjeta amarilla y su enfado fue tremendo por el hecho de que el portugués no fuera amonestado.