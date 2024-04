Griezmann busca el espacio del Atlético de Madrid en Dortmund

«Iremos a su campo sabiendo lo que nos vamos a encontrar, un equipo que juega bien, con jugadores fuertes y altos y gente que los empuja. Sabemos que vamos a sufrir, pero vamos a tener espacios y tenemos que entrar bien», asumía Simeone después de terminar el partido de ida contra el Dortmund.

El Muro Amarillo es esa gente que empuja al equipo alemán, la grada sur del Westfallen Stadion, donde caben 25.000 personas en los partidos de Bundesliga, pero sólo 16.000 en la Liga de Campeones porque el reglamento de la UEFA obliga a que todas las localidades sean de asiento. Pero nadie se sienta a pesar de los asientos provisionales que instala el club para mostrar esa pared amarilla y negra más imponente aún, más vertical.

Al Atlético no le asusta el ambiente que se encontrará, está acostumbrado a pesar del mal rendimiento que está ofreciendo el equipo fuera de su estadio esta temporada. Y el muro amarillo tampoco es tan terrible esta temporada. Aunque en Europa no han perdido, sólo han ganado dos de los cuatro partidos que han jugado en su estadio. Y en la Bundesliga han perdido cuatro partidos en el Westfallen Stadion.

Por eso Simeone se preocupa más por los espacios que por el ambiente. Por tener un sitio adonde correr y un pasador que ponga la pelota donde hace falta. Y para eso está Antoine Griezmann.

«Creo que está en el sitio y con el entrenador idóneo y se le nota. Cambia el ritmo del juego del equipo con un toque, con su posición, y tiene un talento brutal que está disfrutando y hace mejores a sus compañeros. Es de los dos o tres mejores jugadores de la liga claramente», analizaba Míchel, el entrenador del Girona el pasado sábado después de que el francés le marcara dos goles a su equipo. «Lo vi mucho más suelto, más él», aseguraba Simeone, satisfecho de que el «7» haya recuperado su mejor nivel en el momento decisivo de la temporada.

El estado físico de Griezmann ha sido la gran preocupación de Simeone en las últimas semanas. Se lesionó en el tobillo en San Siro, en el partido de ida contra el Inter y se perdió cuatro partidos, entre ellos la vuelta de las semifinales de Copa contra el Athletic.

Forzó para volver a jugar en la vuelta contra el Inter, pero no llegó a los penaltis porque fue sustituido en la prórroga y también jugó contra el Inter, pero no acudió a la llamada de su selección para jugar los amistosos contra Alemania y contra Chile. Pero para él significaban mucho más que eso. Su ausencia rompió la posibilidad de seguir sumando partidos a los 84 consecutivos que había jugado con Francia. Desde el 13 de junio de 2017 no faltaba a ninguno. El siguiente en la lista con su selección es Lilian Thuram, que llegó a los 44.

El físico le pedía parar. Griezmann volvió a salir con el tobillo cubierto de hielo del partido de ida contra el Dortmund. Pero estuvo en condiciones de jugar contra el Girona y de ser el mejor, igual que lo había sido contra el Dortmund.

«Lo necesitamos así. Es el jugador más importante que tenemos. Queremos que en este final pueda darnos todo lo que tiene», aseguraba Simeone después de los dos goles del francés el pasado sábado. «Nos pone contentos todo el trabajo que hizo Antoine», añadía.

Griezmann es el máximo goleador del equipo, ha marcado 21 goles en los 41 encuentros que ha jugado entre todas las competiciones, y es también el que más pases de gol da. Ha repartido ocho y el siguiente es Riquelme, con seis.

El francés siempre suma para el equipo. «Sabemos que necesitamos empatar o ganar. Queremos pasar a semis como sea», aseguraba después del partido contra el Girona. Desde 2017 el Atlético no alcanza la penúltima ronda de la Liga de Campeones. Griezmann quiere recuperar ese espacio.