Griezmann: "Hice lo mejor para salir del Atlético"

Griezmann se juntó con los franceses en el primer entrenamiento que hizo con el Barcelona, hace una semana. Y en su primer rondo, casi nada más empezar, ¡zas!, balón por debajo de las piernas de Rakitic. Después, otro. A partir de ahí la situación sólo podía ir hacia arriba. "Me hicieron dos caños, pero luego ya remonté", bromea el futbolista. "El grupo me ha recibido muy bien y estoy contento de compartir vestuario con ellos y ojalá les pueda ayudar lo mejor posible", insistió. Le han dado la bienvenida tanto los que están como desde la distancia. Bueno, no todos. "No recibí mensaje de Leo, pero sí de Luis [Suárez], que me dio la bienvenida", desveló. Ellos dos serán en principio sus compañeros de ataque, a los que también podría unirse su compatriota Dembélé. La incógnita es saber qué posición ocupará Griezmann en el campo. Las primeras pistas llegarán en el partido de mañana contra el Chelsea (12:30, Barça TV), pero será sólo una primera toma de contacto, porque sólo es pretemporada y hay muchas rotaciones y porque todavía no están todos, ya que los que han jugado la Copa América (Messi, Luis Suárez, Arthur, Arturo Vidal y Coutinho) no se incorporarán al grupo hasta agosto y no harán la gira por Japón.

A Valverde le atrae la capacidad de Griezmann para ir a los espacios, según desveló en una entrevista con los medios del club, de ahí que parece poco probable que el francés actúe en punta punta. Sería como quitarle espacio. También le gusta al técnico su capacidad goleadora. Si logra casar bien con Suárez y Messi puede ser escandaloso. El argentino sumo 51 tantos el pasado curso, el uruguayo 25 y el francés 21. En total, 97 dianas. "Serán mis primeros minutos con esta camiseta y estoy con muchas ganas de jugar con mis nuevos compañeros", dijo Griezmann sobre su estreno. Tendrá que adaptarse a una forma de jugar completamente opuesta a la del año pasado y en un sistema posicional muy específico y con muchas obligaciones. "Son dos formas diferentes de atacar. Más rápida en el Atleti, con mucha paciencia aquí. Me voy a adaptar, es un juego que me gusta. No es ningún problema correr atrás o adelante, ya me conocéis", dijo el, de momento, "17" del Barça.

Atrás quiere dejar todos los problemas que ha tenido y sigue teniendo su fichaje. Él, afirma, no tiene nada que reprocharse: "Hice lo mejor posible de cara al Cholo, a mis ex compañeros y al club para salir bien". También tuvo palabras para Simeone, al que considera más que un entrenador, como si fuera de su "familia": "Es muy importante dentro del campo y en mi vida privada. Le debo muchísimo y le quiero mucho. Nuestra relación seguirá después de nuestras carreras deportivas".