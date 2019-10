Hamilton se acuerda de Alonso para criticar a Ferrari

Ferrari está viviendo una situación extraña en el Mundial de Fórmula-1. "Seb [Vettel] era claramente el número uno en Ferrari, pero ahora no lo es", opinó el líder del Mundial, Lewis Hamilton. "Y quieren que sea Charles [Leclerc], por su energía, su actitud...", insistió el británico, a quien ésa no le parece una "buena filosofía" ni que sea "bueno para el equipo". "Nosotros en Mercedes tenemos la nuestra y nos va bien", continuó Lewis, que puso como ejemplo de lo que está sucediendo con Ferrari cuando él tuvo que compartir equipo con Fernando Alonso en McLaren en 2007. «Cuando estaba con Fernando, él era el número uno, pero a mediados de la temporada se cambió la idea para igualarlo. Seguía siendo el que más cobraba y eso, pero nos dieron el mismo combustible y empezaron a verse cambios. La dinámica cambió y no acabó siendo bueno para el equipo", explicó el lewis. Ese Mundial acabó con Raikkonen como campeón del mundo, precisamente con Ferrari, aprovechándose de la pelea entre Hamilton y Alonso.

"A mí lo que me gusta es ganarme el rol de número uno en la pista, pero partiendo desde las mismas condiciones", finalizó el cinco veces campeón de F-1.