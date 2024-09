«No hay que lanzar bengalas aquí, hostias». Así ha reprochado Iñaki Williams a los aficionados del Athletic en Roma

El empate del Athletic en Roma en el partido que supone su regreso a la competición europea quedó manchado por el lanzamiento de una bengala desde el fondo que ocupaban los aficionados del equipo vasco. Así lo expresó el entrenador del equipo rojiblanco, Ernesto Valverde, después del encuentro. «Para todos nosotros el fútbol es una fiesta, venir aquí, ha venido un montón de gente para animarnos, para vivir un día especial de la vuelta a Europa. No podemos manchar eso con tirar alguna bengala al público rival. Eso no es bueno, eso no es fútbol. No me gusta, no representa a todo el mundo. Ha sido una mancha en el partido», aseguraba el preparador rojiblanco.

El club también ha expresado su malestar en un comunicado. «El Athletic quiere expresar su más firme condena ante los inaceptables actos protagonizados por una minoría de personas que se desplazaron al partido de la Europa League disputado frente a la AS Roma y que estaban ubicados en la grada visitante. Durante el encuentro este reducido grupo prendió bengalas y lanzó alguna de ellas a la grada local, contraviniendo las normas de seguridad y ensuciando la imagen de nuestra afición, conocida por su comportamiento ejemplar y su apoyo incondicional al equipo en cualquier circunstancia», dice la nota pública. «Estas actitudes no representan los valores históricos del Athletic Club, como el respeto, la deportividad y la convivencia», asegura el presidente de la entidad, Jon Uriarte.

Pero el reproche a los aficionados que lanzaron la bengala llegó ya sobre el césped, cuando los capitanes del equipo, Óscar de Marcos e Iñaki Williams, se dirigieron al fondo que ocupaban sus aficionados para indicarles que ese no es el camino. «No hay que lanzar bengalas aquí, hostias», decía el internacional ghanés a su grada.