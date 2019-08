Hazaña del adolescente Evenepoel en la Clásica de San Sebastián

En su primera gran clásica World Tour, el belga Remco Evenepoel (Scheppdal, 25-1-2000) de 19 años se llevó la Clásica de San Sebastián. Con 38 segundos de ventaja sobre el grupo en el que se encontraba el campeón del mundo, Alejandro Valverde, el adolescente belga cruzó en solitario la meta situada en el Boulevard. Su exhibición en los últimos kilómetros fue espectacular. Demarró antes de la última subida de la prueba y ya no hubo manera de cogerle. El triunfo del corredor del Deceuninck-Quick Step se fraguó en el ascenso al alto de Murgil Tontorra. Con una ventaja que pronto rondó los 30 segundos fue inalcanzable para el pelotón de favoritos.

El belga se ha convertido en el último año en una de las grandes atracciones del ciclismo mundial. Es el más joven de la nueva generación y desde los pasados Mundiales de Innsbruck (Austria) es una de las sensaciones del pelotón. En Austria se proclamó campeón del mundo júnior en ruta y en contrarreloj. Este año saltó a profesionales y en su primera temporada se ha llevado una de las grandes citas entre las clásicas World Tour. «No me lo puedo creer. Es increíble. Es la victoria más importante de mi carrera. No me esperaba ganar porque no acababa de sentirme bien en algunos tramos, pero... Mi sueño en mi primer año de profesional era ganar alguna carrera, pero esta...», acertaba a decir nada más cruzar la meta en el centro de la capital donostiarra. Evenopoel afrontaba la clásica con la intención de medir dónde estaba su nivel en relación a los más grandes del pelotón internacional. Su rendimiento ha sido soberbio. El flamenco de 19 años se llevó en San Sebastián la victoria más importante de su recién estrenada carrera profesional.

El vencedor de la edición de 2018, el francés Julian Alaphilippe abandonó a mitad de carrera la 39 edición de la Clásica de San Sebastián.