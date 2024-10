El histórico central italiano que Pep Guardiola buscó hasta en dos ocasiones

Meses después de anunciar su retiro del fútbol profesional, Leonardo Bonucci ha concedido una entrevista. El central campeón de Europa en 2021 y elegido el mejor futbolista italiano en 2016, comentó a Sky Sports, los dos momentos en su carrera en los que Pep Guardiola trató de convencerlo para que se fuera al Manchester City y la razones por las que finalmente decidió no ir al equipo inglés.

Fue en dos años consecutivos, que Pep intentó convencer a Bonucci, "Tanto en 2016 como en 2017, cuando fui al Milán. Obviamente en 2016 no se materializó por una razón: porque la Juve nunca me habría vendido y yo estaba bien en ese momento. En 2017 Montella y Mirabelli me llamaron y me dijeron 'tienes que venir aquí, serás el capitán del equipo'. No quería salir de Italia", expresó, pero el City no fue el único club que quería al italiano. "cuando le había dado el visto bueno general al Milán, me llamaron tanto el PSG como el Manchester City pero así soy, esa es la palabra y no me apetecía".

La decisión de salir de la Juventus fue por situaciones ajenos a lo futbolístico: "Fui a Milán porque hubo el famoso desacuerdo con Allegri. De todos modos quería estar cerca a casa debido a los acontecimientos conocidos con mi hijo no tenía ganas de ir al extranjero porque cuando cambias siempre es un signo de interrogación, me fui a Milán porque de todos modos comenzaba un nuevo ciclo", declaró.

Después de estar con los 'Rossineri', Bonucci regresó a la Juve, para posteriormente salir por primera vez a un club fuera de Italia, específicamente en Alemania con Unión Berlín, una temporada después se fue a Turquía con el Fenerbahce y el 29 de mayo de este año, compartió un video en sus redes en el que confirmaba su retiro del fútbol profesional tras una Eurocopa, nueve campeonatos de liga en Italia, cinco Copas de Italia y cinco Supercopas de Italia.