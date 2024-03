Horario y dónde ver televisión el Gran Premio de Arabia Saudí con Fernando Alonso

Fernando Alonso buscará en Yeda su primer podio de la temporada. El doble campeón del mundo, que saldrá cuarto en el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial, manifestó en el circuito urbano de Yeda que está "contento con el fin de semana" y que "la crono fue fantástica". Alonso se quedó a 37 centésimas del tiempo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), triple campeón mundial, que saldrá primero en el circuito urbano más rápido del calendario.

"Estoy contento con el fin de semana, hemos ido muy rápidos en todos los entrenamientos libres; y en la crono (calificación), también. Estamos ahí, con Red Bull y Ferrari, lo cuál es sorprendente; y hemos batido a los Mercedes y a los McLaren, otra vez", explicó el asturiano, con 32 victorias en la categoría reina, en la que suma 106 podios, de ellos ocho el año pasado -uno en esta pista-, en su primera temporada con Aston Martin. "El coche es muy rápido a una vuelta, aunque no lo es tanto a tandas largas. No lo fue ni en Baréin ni aquí, así que tenemos que trabajar en ello. Hemos hecho algunos cambios,", advirtió, no obstante, el genial piloto asturiano, que hace 21 años lograba sus primeros puntos en la F-1, en el Gran Premio de Australia, disputado en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

"He ganado confianza con el coche yo creo desde la Q1 (primera ronda de la calificación). Nos ha dado siempre un buen feeling, tiene bastante grip; y en este circuito hay que pasar muy cerca de los muros, por tanto si no tienes confianza no vas a ir rápido. Y la verdad es que me he sentido muy bien", dijo Fernando tras acabar cuarto la calificación disputada en la segunda pista más larga del Mundial, después de la de Spa (Bélgica). "Pero soy consciente también que hace cinco días éramos el quinto coche en parrilla, por detrás de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull; y en cinco días no habrá cambiado tanto la historia. Toca una carrera difícil", advirtió.

La carrera se disputará a partir de las 18:00 horas a 50 vueltas y se podrá ver a través de Dazn, que tiene los derechos de retransmisión en España, y en Movistar Plus+ a través de Dazn F-1. También se podrá seguir la carrera con información en directo en www.larazon.es.

El agradecimiento de Sainz

Carlos Sainz (Ferrari), que fue operado de una apendicitis en Yeda y se perderá, por ese motivo, el Gran Premio de Arabia Saudí, publicó un mensaje en "X" en el que afirma que se siente "mucho mejor", agradeciendo todos los mensajes de ánimo que ha recibido durante las últimas horas. "Me sometí a una suave operación (''Smooth operation'', en inglés, en un juego de palabras con el que alude a la canción ''Smooth operator'', de Sade; que suele cantar después de sus éxitos) y me siento mucho mejor", explicó el piloto madrileño. "Gracias por todos vuestros amables mensajes y a todo el mundo que me ha cuidado estos días en Arabia Saudí, en especial al Hospital de las Fuerzas Armadas del Rey Fahd. GRACIAS", escribió Sainz, que aprovechó para felicitar por su actuación en la calificación al joven inglés Oliver Bearman -que lo sustituye en este Gran Premio- y a su compañero el monegasco Charles Leclerc, al que se refiere, en clave de humor como "Lord Perceval" y que arrancará segundo en Yeda.