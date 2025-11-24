Ilia Topuria deja en evidencia a Tsarukyan en redes sociales tras lanzarle una pequeña bofetada: "Te manejo como quiero"

El UFC de Qatar reunió a las figuras más importantes de la división del peso ligero. Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan e Ilia Topuria estaban presentes en el evento, lo que suscitó un gran interés entre los aficionados por ver si se producía algún encontronazo.

Y así fue. Por un lado, el inglés y el hispano-georgiano se vieron las caras días antes de la cartelera. Aunque había cierta distancia entre ellos, puesto que ambos se dirigían a lugares distintos, saltaron chispas. Topuria y Pimblett se saludaron desde la lejanía, pero 'El Matador' le dejó un pequeño recado antes de desaparecer, lo que provocó el enfado de Pimblett.

Sin embargo, el cruce más polémico tuvo a Arman Tsarukyan como protagonista. Tras la victoria de Aleksandre Topuria, y con el evento ya finalizado, el hispano-georgiano se vio frente a frente con el armenio, dejando una imagen un tanto curiosa que el propio Ilia ha compartido en sus redes.

Topuria se burla de Tsarukyan

Es la imagen más polémica de Topuria en el UFC de Qatar. Con en el evento ya finalizado, 'El Matador' se cruzó con Arman Tsarukyan tras varios meses en los que el armenio había increpado su figura. Lejos de evitarle, Ilia se acercó a Arman en un tono distendido y le golpeo levemente en la cara en forma de saludo.

No obstante, el hispano-georgiano utilizó un vídeo de ese encuentro entre ambos luchadores para cargar contra él. A través de sus redes sociales, Ilia se burló del actual número uno del ranking del peso ligero.

"Arman, cada vez que nos vemos en persona te quedas paralizado como un pato asustado sin saber qué hacer. Sabes que te manejo como quiero. Peleo con quien la UFC elija. Y recuerda que te di una bofetada y te reíste, y luego andas por ahí actuando como un gánster. Así que sigue adelante, vas por buen camino... solo unos niveles por debajo de mí, chaval", escribía en X el campeón.

El armenio responde a Topuria

Tras la publicación del hispano-georgiano, Arman quiso responder al mensaje. A través de un mensaje en X, el luchador volvió a pedir a Topuria una oportunidad para, según dice, golpearle de verdad.

"Hermano, me tocaste el cuello como si estuviéramos tomando una foto familiar y ahora ¿lo llamas una bofetada en línea? El clip es claro: tu inseguridad es aún más clara. No necesito hacerme el duro para Twitter, mi trabajo está dentro de la jaula. Si quieres saber lo que se siente una verdadera bofetada, estaré encantado de educarte", declaraba el armenio en sus redes.

Lo cierto es que tras la victoria de Tsarukyan este fin de semana, el luchador vuelve a tener opciones de ser el próximo contendiente al título. La UFC aún no ha cerrado el próximo reto de Ilia, y las opciones de Tsarukyan vuelven a aparecer.

Su sumisión sobre Dan Hooker volvió a demostrar que es el mayor reto que puede enfrentar el campeón. Tras el combate, el propio Tsarukyan pidió a la UFC ser el próximo reto de Topuria, al tiempo que aseguraba estar preparado en enero.

"Todos corren, especialmente Ilia. Solo hay un contendiente número uno: Arman Tsarukyan. No hagan una pelea fácil. Estoy listo para finales de enero. Solo envíame el contrato", declaraba ante Joe Rogan".

Lo cierto es que tan solo falta esperar a la decisión de la UFC y de Ilia Topuria. Tras el combate de Aleksandre Topuria, se despeja el camino para que el campeón del peso ligero pueda cerrar su próxima pelea. Si ya sonaban los nombres de Justin Gaethje y de Paddy Pimblett, ahora un nuevo contendiente entra en la lista de candidatos.