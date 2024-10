"Ilia Topuria no es español"

Conor McGregor nunca deja de estar en el centro de la controversia, y su aparición en el Marca Sport Weekend de Málaga no fue la excepción. El luchador irlandés, que también es co-propietario de la organización de boxeo sin guantes BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), hizo una visita que dejó su huella no solo en el evento, sino también en la prensa deportiva, que se hizo eco de sus comentarios y actitudes. Siempre en su estilo provocador, McGregor volvió a demostrar que, además de pelear en el octágono, sabe cómo dominar la narrativa fuera de él. Para él, hacer ruido parece ser parte integral de su trabajo.

Durante su intervención, McGregor destacó su apoyo a varios deportistas españoles, un gesto que fue bien recibido por muchos, pero que no estuvo exento de controversia. En particular, el irlandés se encargó de excluir a Ilia Topuria, el actual campeón mundial de peso pluma de la UFC, de sus palabras de aliento. Este gesto fue interpretado como una continuación de la creciente enemistad entre ambos luchadores, que se ha venido fraguando en los últimos meses. McGregor no dudó en encender aún más la rivalidad, afirmando que él era "más español" que Topuria, una declaración que, como era de esperarse, causó revuelo.

"Topuria no es español; yo soy más español que él", lanzó McGregor sin reparos, añadiendo más leña al fuego en una disputa que parece no tener fin. Esta afirmación, aunque fue recibida con incredulidad por algunos, refleja la táctica habitual de McGregor para mantener su nombre en los titulares y avivar las tensiones antes de posibles enfrentamientos en el octágono. Topuria, quien ha sido una figura en ascenso dentro de la UFC, no tardará en responder, pues el luchador de origen georgiano-español ya ha demostrado que no es de los que esquivan confrontaciones verbales.

Sin embargo, el apoyo de McGregor no fue escaso para otros deportistas españoles. El irlandés elogió a la Selección Española de fútbol, que ganó la Eurocopa y al tenista Carlos Alcaraz. McGregor comentó con entusiasmo que había ganado dinero apostando a favor de ambos durante el verano, lo que hizo que su apoyo tuviera un toque personal y económico. "He pasado un gran verano viendo a los deportistas españoles. La Selección Española o Alcaraz son grandes deportistas con los que he disfrutado mucho. He ganado mucho dinero apostando por ellos", declaró McGregor, combinando su amor por el deporte con su faceta empresarial y de apostador.

McGregor destacó la presencia de dos luchadores invictos, Franco Tenaglia y Tony Soto, quienes se enfrentarán por el título mundial de peso semipesado. Este evento de boxeo sin guantes ha ganado popularidad en los últimos años, y McGregor, como co-propietario, no perdió la oportunidad de hacerle publicidad en un escenario donde el público estaba claramente receptivo.