La impactante imagen de la caída y las heridas de Pogacar... Que no le impidieron ganar su tercera Strade Bianche

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) conquistó por tercera vez la Strade Bianche, de 213 kilómetros con salida y llegada en Siena (Italia), un triplete que le permite igualar el número de victorias en la clásica italiana del suizo Fabian Cancellara, todo a pesar de sufrir una dura caída a falta de 50 kilómetros para la meta.

El campeón del mundo supo rehacerse cuando, a 50 kilómetros del final y después de entrar pasado en una curva, se le fue la bicicleta y se arrastró por el asfalto antes de acabar sobre unas zarzas. "Conozco esas carreteras como la palma de mi mano. He rodado por ellas unas 20 veces, pero a veces uno se equivoca. Iba demasiado rápido. Esas cosas pasan", describió después. Retomó la marcha completamente arañado, con la ropa rota, el codo sangrando... Y alcanzó en cabeza de carrera al británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), al que dejó atrás en uno de los últimos tramos de 'sterrato'. "Al levantarme tras la caída no sabía si estaba bien, y mi bicicleta estaba rota. Después del cambio me preocupé. Un accidente te quita mucha energía, pero aún tenía suficiente energía para seguir y disputar la carrera", explicó.

Finalmente, cruzó la meta situada en la Piazza del Campo de Siena parando el crono en 5:13:58, 1:24 por delante de Pidcock y 2:12 por delante del belga Tim Wellens, que completaron el podio. "Lo he disfrutado hasta el final, pero ahora la adrenalina se está acabando y empiezo a sentir el dolor por las heridas de la caída", dijo el vencedor.

Así, unía este triunfo a los logrados en 2022 y 2024, lo que le permite igualar como máximo vencedor de la prueba al suizo Fabian Cancellara (2008, 2012 y 2016).

El UAE Team Emirates-XRG, con Tim Wellens y el mexicano Isaac del Toro como protagonistas, preparó el terreno para su líder y, con un ritmo altísimo, redujo el pelotón a unas 30 unidades a 90 kilómetros de meta. A pesar de todo, Pidcock les plantó cara y se fugó a falta de 78 kilómetros, con Pogacar a su rueda, y poco después se uniría a ellos otro británico, Connor Swift (INEOS Grenadiers). Los tres rodaron juntos en cabeza hasta que se produjo la caída en la curva de Pogacar, que no tardó en recuperarse. Pronto dio caza a Swift, pero todavía le costaría llegar a Pidcock algunos kilómetros. Con solo 19 por delante, en Colle Pinzuto, el esloveno se escapó para cruzar la meta en solitario.