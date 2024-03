¡Increíble! Víctor Fernández se va dos veces de su presentación con el Real Zaragoza

Es difícil estar más emocionado que como se ha mostrado este martes Víctor Fernández en su presentación como nuevo entrenador del Real Zaragoza. El mítico técnico maño vuelve a su casa de siempre en lo que va a ser su cuarta etapa en el club al que llevó a la gloria y no ha podido contener las lágrimas ante los micrófonos y las cámaras. Hasta en dos ocasiones ha tenido que abandonar la sala de prensa, literalmente llorando, sin poder hablar. Y dos veces ha vuelto algo recompuesto aunque todavía afectado por un reto que afronta con mucha ilusión y responsabilidad. "Nunca habrá un futuro brillante si no resolvemos antes el presente que es delicado y con muchas nubes", ha afirmado Víctor Fernández, que lo primero que quiere es evitar que los zaragocistas se compliquen con el descenso en lo que resta de temporada. "Tenía una vida muy fácil, cómoda y alegre y por eso no tenía como objetivo inmediato regresar al Real Zaragoza, me hablaron de ir a Emiratos, que interesaba económicamente, pero no es ahora lo que me compensa", explicaba el que ya es el tercer técnico del Real Zaragoza este curso, después de las destituciones de Fran Escribá y de Julio Velázquez.

Su llegada es el regreso a un clásico, que sintió como un fracaso no conseguir el ascenso a Primera División con Real Zaragoza en la temporada 2019-2020, en la que antes del parón de la pandemia parecía tenerlo todo encarrilado para subir y finalmente no lograrlo fue un duro golpe. Los maños se quedaron en al primera eliminatoria del playoff, ante el Elche. "Me dejó vacío de energía, me dejó vacío de todo. Estuve inmerso en una soledad infinita, de dolor y tristeza por no alcanzar el objetivo y nunca me había planteado si entrenaría", ha confesado.

Por eso la llamada de los responsables de la entidad blanquilla, que han reconocido que Víctor Fernández era la única opción para sustituir a Julio Velázquez, ha explicado: "Cuando me llaman, me entra mucho respeto porque es el Real Zaragoza y aquí estoy".

"Jamás devolveré al Real Zaragoza lo que me ha dado. Es imposible, por eso tengo que devolverle todo lo que me ha dado como pueda", ha añadido.

El técnico maño, que ganó la Copa del Rey y la Recopa con el Zaragoza, debutará ante el Espanyol este fin de semana.