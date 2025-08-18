El inicio de las ligas europeas de fútbol llena los cafés marroquíes para ver las retransmisiones

El inicio de las ligas europeas de fútbol ha llenado los cafés marroquíes para ver las retransmisiones de los partidos, en especial aquellos en los que participan jugadores nacionales. La presencia de aficionados supone un respiro económico para un sector que atraviesa una grave crisis.

La controversia continúa en torno al sector de la cafetería y la restauración marroquí, que se encuentra a la espera de una reestructuración tras las recientes consultas entre sus representantes y funcionarios de los departamentos ministeriales. Esta reestructuración afecta a las obligaciones fiscales y al respeto de los derechos de los trabajadores, como el salario mínimo, la jornada laboral y la afiliación a la Caja Nacional de la Seguridad Social, informa Hespress.

Nourredine El Harrak, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Cafés y Restaurantes de Marruecos, afirmó que "los cafés tradicionales son los que experimentan un ligero repunte durante la temporada de fútbol internacional", y explicó que "la situación ya no es la misma que en años anteriores para los demás cafés".

"La demanda de cafeterías se ha visto afectada por la decisión de las familias, desde la pandemia, de comprar sus propios dispositivos. Esto se ha visto agravado por la proliferación de sitios web que piratean transmisiones en vivo de partidos y las muestran gratuitamente en línea", agregó.

"El poder adquisitivo de los marroquíes también ha disminuido tras la pandemia de COVID-19, y ya no pueden afrontar gastos no esenciales, a pesar de que los cafés no han implementado aumentos proporcionales en los precios de las bebidas al altísimo coste de los productos básico; algunos recintos consiguen un incremento del 15% en los ingresos diarios en los días en que se retransmiten partidos de fútbol extranjeros, en comparación con los ingresos en días normales”.

Por su parte, Ibrahim Ibraim, miembro de la Oficina Nacional del Sindicato Nacional de Cafés y Restaurantes, afiliado a la Unión Marroquí de Trabajadores (UMT), reveló que "la dependencia de los cafés para ver partidos ha disminuido desde la pandemia, ya que muchas familias han recurrido a instalar dispositivos en sus hogares". "El impacto de la transmisión de partidos en las ganancias diarias o mensuales de los cafés sigue siendo limitado, ya que incluye específicamente a los ubicados en zonas populares”.