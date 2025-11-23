Jon Fernández, campeón de Europa de peso superligero

El boxeador español Jon Fernández se convirtió en campeón de Europa de peso superligero al superar por nocaut técnico al italiano Armando Casamonica en la velada celebrada en Bilbao.

El pabellón de La Casilla vio triunfar al etxebarritarra, de 30 años, dejando fuera de combate a su rival. El italiano, de 25 años y profesional desde 2020, no pudo seguir peleando tras el quinto asalto por una lesión en el ojo izquierdo. "JonFer" cumplió con su objetivo después de una larga espera para hacerse con el cinturón vacante, tras las espantadas de Dalton Smith y Pierce O'Leary. La espera mereció la pena para el bilbaíno, con el doble premio de ser campeón de Europa en casa.

24 horas antes Isabel "Finita" Rivero había logrado en Valladolid el título mundial del peso átomo (menos de 46 kilos) de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) al vencer a los puntos, en un combate muy duro, a la púgil mexicana Silvia Torres, que ostentaba el cinturón de manera interina.

La vallisoletana supo controlar bien a su oponente, esquivando los golpes y buscando su punto débil para ser más directa con su pegada y fue de menos a más, adquiriendo confianza a medida que transcurrían los asaltos -un total de diez, de dos minutos cada uno-. En los tres últimos, Isa Rivero tomó la iniciativa de manera más clara e hizo valer sus voleas para decantar la balanza de su lado, haciéndose con la votación, por mayoría, de los árbitros (95-95/ 96-94 y 97-93).

Al finalizar el combate, Isa Rivero reconoció que había sido "muy duro y complicado", algo con lo que ya contaban, "puesto que había en juego un título mundial" que quiso compartir con su entrenador, Diego Uceta, y el resto de su equipo, ya que "sin ellos, hubiera sido imposible llegar tan lejos", comentó.