Renuncia a su título mundial de boxeo por no poder competir como un hombre

La británica Chantelle Cameron ha renunciado a su título mundial de peso superligero del CMB en protesta por no poder competir bajo las mismas reglas que los boxeadores masculinos. En el boxeo profesional femenino, los combates por el título suelen constar de 10 asaltos de dos minutos cada uno, mientras que los combates por el título masculino constan de 12 asaltos de tres minutos.

"El boxeo femenino ha avanzado mucho, pero aún queda camino por recorrer", dijo Cameron, de 34 años.

"Siempre he creído en la igualdad, y eso incluye la posibilidad de pelear en igualdad de condiciones, con igualdad de oportunidades y con el mismo respeto."

"Estoy orgullosa de mi logro al convertirme en campeón del CMB, pero es hora de tomar posición en defensa de lo que es correcto y por el futuro de este deporte."

Cameron pasó de campeona 'interina' a campeona mundial absoluta de peso superligero del WBC el mes pasado, después de que la irlandesa Katie Taylor informara al organismo sancionador de que planeaba tomarse un tiempo alejada del boxeo.

Desde que se convirtió en profesional en 2017, Cameron ha ganado 21 de 22 peleas, es un ex campeón mundial indiscutible de peso welter ligero y también ha tenido un título mundial en peso ligero.

En mayo de 2023 le propinó a Taylor su primera derrota profesional para convertirse en campeona indiscutible, antes de perder la revancha seis meses después.

Se había pactado una tercera pelea, pero Taylor optó por no participar ya que se está tomando un descanso del deporte.

Una reivindicación que viene de lejos

Cameron no es la primera boxeadora que pide mayor igualdad en este deporte. En octubre de 2023, la entonces campeona mundial indiscutible de peso pluma, Amanda Serrano, junto con más de 20 boxeadoras actuales y retiradas, dijeron en un comunicado que querían que las peleas por el título duraran 12 asaltos de 3 minutos, en lugar de 10 asaltos de 2 minutos.

“Chantelle nunca se ha echado atrás ante un desafío, ni dentro ni fuera del ring”, dijo Nakisa Bidarian, cofundadora de Most Valuable Promotions, quienes representan a la boxeadora de Northampton.

"Esta decisión subraya su integridad y su liderazgo como una de las boxeadoras de élite de este deporte. MVP apoya firmemente a Chantelle y su compromiso para impulsar el boxeo femenino hacia una verdadera igualdad."

En un comunicado, MVP afirmó que Cameron "sigue centrado en volver al ring a principios de 2026" y "continuará buscando oportunidades de campeonato y combates estelares, manteniendo su decisión de pelear en asaltos de tres minutos".