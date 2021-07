Deportes

La carta de Jon Rahm llena de sentido común tras perderse los Juegos: “Esto no ha terminado y tenemos que luchar juntos...”

Jon Rahm, número uno del mundo en golf y una de las grandes bazas de España para conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, dio positivo en covid y no podrá viajar a la capital de Japón. Es el segundo positivo que da en el último mes y medio, lo suyo es un caso extraño, y el anterior ya le impidió ganar The Memorial. Se lo tomó con filosofía. Esta vez, el golfista vasco ha vuelto a dar una lección con la carta que publicó en su cuenta de Twitter. Este es el contenido íntegro de la misma:

“He tenido la suerte de representar a mi país y ganar campeonatos en todo el mundo. Jugar en Tokio me habría dado la oportunidad de ganar una medalla para mi país. Me hubiera encantado ser uno de los primeros medallistas españoles, pero el destino tiene otros planes para mí. Este es un gran recordatoria para todos nosotros de que todavía estamos en una pandemia, las cosas no han terminado y todavía tenemos que luchar juntos para superar esto lo mejor que podamos. Les deseo mucha suerte a todos los grandes atletas que representan a España en los Juegos de Tokio, los estaré observando y animando desde casa. Dios los bendiga”.