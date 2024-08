Fiasco en la lucha por el bronce: este el dinero que pierden las jugadoras de España tras caer ante Alemania

No pudo ser. La selección española femenina se marcha de París 2024 con la medalla menos deseada, la de 'chocolate' y con la amargura que supone malgastar un penalti en el último suspiro del encuentro que habría dado paso a la prórroga.

Una salida descontrolada de Cata Coll poco después de la hora de partido dio ventaja a las alemanas. La guardameta del Barcelona, que ya fue muy criticada por su fallo ante Brasil, no midió bien en su salida y arrolló a Giulia Gwinn. La jugadora del Bayern Múnich no perdonó y transformó el penalti que ha acabado dando el bronce al combinado dirigido por Horst Hrubesch.

Con el tiempo cumplido, Alexia Putellas, la doble Balón de Oro, no pudo hacer lo propio ante la guardameta Berger.

Montse Tomé movió fichas en el once inicial. Tras la criticas recibidas en los últimos días, la seleccionadora decidió alinear de salida a Alexia Putellas y Jenni Hermoso pero no fue suficiente par evitar la triste despedida de La Roja de estos Juegos Olímpicos.

Una derrota por 1-0 que no solo supone un duro golpe deportivo para el combinado de Montse Tomé si no también quedarse con el premio económico que suponen las medallas. Quedarse sin medalla de bronce supone que las futbolistas no ingresen 18.000 euros por cabeza.

¿Cuánto dinero recibe cada deportista por cada medalla?

El encargado en España de establecer los criterios económicos que premian y apoyan el rendimiento deportivo de los atletas económicos es el ADO (Asociación Deportes Olímpicos), del que forman parte el Comité Olímpico Español (COE), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y Radiotelevisión Española (RTVE).

Además, el ADO cuenta con empresas patrocinadoras tan importantes como Loterías, ColaCao, Renfe o El Corte Inglés, que han aportado más de 360 millones de euros para contribuir al fomento y mejora deportiva de España. Así, en función de la modalidad, el Comité Olímpico fija unos incentivos económicos diferentes para los jugadores:

Cuantía económica en deportes individuales

Medalla de oro: 94.000 euros.

Medalla de plata: 48.000 euros.

Medalla de bronce: 30.000 euros.

Cuantía económica en deportes en pareja

Medalla de oro: 75.000 euros para cada deportista.

Medalla de plata: 37.000 euros para cada deportista.

Medalla de bronce: 25.000 euros para cada deportista.

Cuantía económica en deportes grupales

Medalla de oro: 50.000 euros para cada miembro del equipo.

Medalla de plata: 29.000 euros para cada miembro del equipo.

Medalla de bronce: 18.000 euros para cada miembro del equipo.