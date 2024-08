El mensaje de Aitor Ocio sobre la selección femenina que tapa muchas bocas

La selección española femenina de fútbol perdió (4-2) ante Brasil este martes en semifinales de los Juegos de Paris 2024, despertando con estrépito del sueño de competir por el oro en su primera participación olímpica tras un mal partido en el Vélodrome (Marsella). La campeona del mundo y de la Liga de Naciones se quedó a las puertas de la final y, aunque tendrá el consuelo de pelear por el bronce contra Alemania, lo hizo rindiendo muy lejos de su nivel. Brasil, que buscará el oro ante Estados Unidos, fue mejor y castigó los errores atrás de las de Montse Tomé.

Una derrota que colocó a la seleccionadora en el disparadero y su nombre como trending topic en "X". Los aficionados no entendieron la suplencia de Alexia Putellas - que hoy si compartirá once inicial con Jenni Hermoso- y son muchos los que defienden que no debe seguir en el banquillo de la Selección Española.

Pero no es la única. Jugadoras como Cata Coll, Irene paredes o Jenni Hermoso también han sido duramente señaladas. Un linchamiento que ha llevado al ex jugador Aitor Ocio a publicar un mensaje que debería hacer reflexionar a muchos.

"Parece que algunos siguen pensando que el fútbol es un deporte solo para ellos y aprovechan la mínima para hacerse oír", comienza afirmando en la contundente denuncia que ha compartido en una publicación de Instagram.

"En estos Juegos Olímpicos hemos visto a muchos y muchas deportistas perder, algo lógico porque en el deporte pierden muchos más de los que ganan y se pierde muchas más veces de las que se gana normalmente", ha querido recordar para lanzar una dura crítica por los artículos y comentarios "tan duros" e "irrespetuosos" que se han hecho sobre la selección femenina de fútbol y no sobre otros deportistas. "Al contrario, y como debe ser, se les aplaude y se les reconoce el mérito de haber llegado hasta ahí", añade.

"No les han regalado nada"

Ocio también pone de relieve el poco valor que se da al fútbol femenino, especialmente en España y recuerda que las mujeres nunca lo han tenido fácil en este deporte. "A pesar de que sean las actuales Campeonas del Mundo, campeonas de la Europa Nations League y jugar al fútbol como pocas selecciones, parece no ser suficiente para esos pocos. No olvidemos que estas generaciones de jugadoras tuvieron que pelear mucho más que muchos de nosotros y en peores condiciones para alcanzar sus sueños y llegar donde han llegado. Nadie les ha regalado nada para poder estar en ese lugar, más bien al contrario", ha sentenciado.

Por ello, ha querido terminar su mensaje mostrando su reconocimiento al combinado español "por el esfuerzo y trabajo realizado para llegar hasta ahí".

Su mensaje no ha pasado desapercibido y cuenta con cientos de comentarios y 6.000 "Me gusta" en apenas unas horas.