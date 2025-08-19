Un jugador del Barça reclama el Balón de Oro para Lamine Yamal

Marcus Rashford no ha dudado en rendirse ante el talento descomunal de Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona que ha revolucionado el fútbol europeo. En declaraciones recientes tras enfrentarse a él en un partido amistoso entre Barça y Manchester United, el delantero inglés fue rotundo: “Este chico merece el Balón de Oro. No he visto algo así desde Messi. Tiene 17 años y juega como si tuviera 30. Lee el juego, te rompe en uno contra uno, tiene visión y encima marca goles”.

Las palabras de Rashford se suman a una larga lista de figuras del fútbol que no escatiman en elogios hacia el jugador azulgrana. Jamie Carragher, leyenda del Liverpool y ahora comentarista en televisión, llegó a afirmar que ver a Lamine es “como ver a Messi de nuevo”. Incluso Zinedine Zidane, quien rara vez elogia públicamente a jóvenes promesas, reconoció que quedó “deslumbrado” tras un partido del canterano culé: “No lo he visto en mi vida. Con esa edad y ese nivel… es otra cosa”, aseguró el exentrenador del Real Madrid.

El impacto de Lamine Yamal ha traspasado fronteras. Erling Haaland, rival reciente en Champions League, reaccionó en redes sociales al último recital del extremo azulgrana con una frase directa: “Este chico es increíble”. En aquel encuentro, Lamine firmó una actuación brillante con un gol, dos tiros al poste, tres regates exitosos, cuatro remates, nueve centros al área y una asistencia mágica sin apenas tocar el balón. Fue una de esas noches que ya empiezan a formar parte de la historia reciente del club catalán.

Con apenas 17 años, Lamine se ha convertido en titular indiscutible en el esquema de Hansi Flick. Ha renovado su contrato con el Barça hasta 2031, blindado con una cláusula acorde a su proyección, y ha heredado de forma simbólica el aura del dorsal 10, aunque sin usarlo todavía. Más allá de los números y el marketing, lo que más impresiona es su fútbol: juega con desparpajo, inteligencia y una calma impropia de su edad. Tiene capacidad para decidir partidos, para levantar a la afición del asiento y para generar admiración entre quienes comparten campo con él.

La prensa internacional lo ha convertido en fenómeno global. Medios como The Guardian, L’Équipe, La Gazzetta dello Sport o Bild lo sitúan ya entre los nombres más importantes del planeta fútbol. Algunos lo han calificado directamente como “extraterrestre”, y otros lo consideran “el heredero natural de Messi”, algo que en Barcelona ya no parece exagerado. Lamine ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad deslumbrante. Cuando figuras como Rashford afirman públicamente que merece el Balón de Oro, la frase ya no suena a locura. El fútbol, con solo 17 años, ya tiene en Lamine Yamal a su nueva estrella.