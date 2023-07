El enfurecido mensaje "anti trans" de la nadadora Riley Gaines: "Recuerda. Tiene parálisis, problemas de visión y depresión"

La inclusión de atletas trans en las categorías femenina ha provocado un agrio debate en el mundo del deporte y especialmente en Estados Unidos, donde las posturas parecen cada días más enfrentadas.

En este tenso escenario, Riley Gaines se ha convertido en la enemiga número uno del colectivo trans y prueba de ello es el brutal ataque que sufrió mientras daba un discurso en la universidad y que le obligó a estar encerradas durante horas. La deportista tuvo que atrincherarse en una habitación de la Universidad Estatal de San Francisco (SFSU) después de que la agredieran físicamente tras dar un discurso a los estudiantes sobre salvar los deportes femeninos frente a las deportistas transgénero. Su esposo, Louis Barker dijo que tuvo breves conversaciones con ella mientras estuvo encerrada en la habitación durante casi tres horas.

"Me empujaron hacia la parte delantera de la sala. Me arrinconaron contra el atril. Estaba acorralada y cada vez más nerviosa. Un hombre vestido de mujer me golpeó intencionadamente, dos veces. El primer golpe me dio en el hombro. El segundo rebotó en mi hombro y me golpeó en la cara", relataba con horror tras el incidente a la vez que advertía que no lograrían silenciarla.

Mensaje a Roy Cooper

Y así ha sido. Su último mensaje va dirigido al Gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, del Partido Demócrata, al que no ha dudado en recordarle un trágico incidente vivido en un partido de Voleyball hace un par de meses.

"El Gobernador Cooper de Carolina del Norte vetó hoy la Ley de Equidad en los Deportes Femeninos. Hola gobernador, recuerda que esto le sucedió a una niña en tu estado. Ella está parcialmente paralizada en su lado derecho y su visión todavía está afectada. No soy yo quien tiene que irse a dormir esta noche sabiendo que estoy habilitando esto", escribió en su perfil de Twitter adjuntando un vídeo del golpe recibido por parte de una joven de una rival trans durante el partido al que hace referencia.

Los hechos que denuncia Gaines ocurrieron hace unos meses y también fueron denunciados por la propia jugadora de voleibol de Carolina del Norte. Payton McNabb instó a los legisladores estatales a aprobar un proyecto de ley que prohibiera a los atletas transgénero nacidos varones jugar en equipos deportivos femeninos después de resultar gravemente herida durante un juego. McNabb dijo a los representantes estatales que una niña transgénero le lanzó una pelota a la cara lo que le provocó una conmoción cerebral y una lesión en el cuello.

"Debido a la política de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Carolina del Norte que permite que los hombres biológicos compitan contra mujeres biológicas, mi vida ha cambiado para siempre", dijo McNabb. Agregó que todavía lucha con los efectos de sus lesiones, que incluyen problemas de visión, parálisis parcial en el lado derecho de su cuerpo, dolores de cabeza constantes, ansiedad y depresión.

"Estoy aquí por todas las atletas biológicas detrás de mí. Mi hermana pequeña, mis primas, mis compañeras de equipo. Permitir que los hombres biológicos compitan contra las mujeres biológicas es peligroso. Puede que sea el primero en presentarse ante ustedes con una lesión, pero si esto no pasa, no seré la última", agregó.

Riley Gaines no tardó en apoyar su testimonio. "Miré el vídeo de Payton McNabb siendo golpeado en la cara por un hombre que compite con las mujeres. Luego escuché su relato. Tuve el honor de estar junto a ella en Carolina del Norte para continuar la lucha para proteger los deportes femeninos. ", tuiteó.