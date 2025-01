Los jugadores del Real Madrid dieron esta gran lección tras perder la Supercopa

La misma final, pero con distinto resultado. El Real Madrid no fue capaz de revalidar el título logrado el pasado año en la Supercopa de España, y cayó derrotado por un contundente 2 a 5 ante un FC. Barcelona que no dio ninguna opción a los blancos. Los de Hansi Flick no tardaron en reaccionar al gol que anotó Kylian Mbappé en el minuto cinco de partido para inaugurar el marcador, y consiguieron darle la vuelta al resultado antes del descanso para llegar a los vestuarios con una ventaja de tres goles.

Podría decirse que la segunda mitad de partido fue prácticamente idéntica a la primera, en cuanto a dominio del juego se refiere. El FC. Barcelona no le dio ninguna opción al Real Madrid, que ya perdía por cuatro goles cuando se produjo la expulsión de Szczesny y el posterior gol de Rodrygo. A pesar de que todavía faltaba más de media hora de partido, y de que el Barcelona se encontraba con un hombre menos, el equipo blanco no fue capaz de realizar una remontada de las suyas, y el encuentro finalizó con un resultado histórico para los culés.

Fútbol/Supercopa.- Raphinha, MVP de la Supercopa: "Es un título importante que nos da mucha confianza" Europa Press

Como suele suceder siempre en situaciones como esta, los jugadores de Barcelona y Real Madrid representaron tras el partido las dos caras de la moneda. Los culés no tardaron en invadir el césped del estadio King Abdullah para celebrar esta importante victoria ante su eterno rival, mientras que los jugadores blancos no pudieron ocultar su decepción tras sufrir una nueva y dolorosa derrota ante los blaugranas en la presente temporada.

El gran gesto de los jugadores del Real Madrid en la Supercopa de España

Es sin duda uno de los momentos más complicados para todo deportista. Saber asumir la derrota, aceptando que tu rival ha sido mejor que tú, no es algo que muchos futbolistas sepan reconocer. Es muy común ver cómo muchos futbolistas optan por tomar el mismo camino a la hora de perder la oportunidad de ganar un trofeo importante: rechazo automático a los reconocimientos que les premian como subcampeones.

Sin embargo, todo deportista debe aprender a encajar la derrota, ya que es imposible ganar siempre. Esto es algo que el Real Madrid, a pesar de ser uno de los equipos que más trofeos consigue levantar cada año, sabe inculcar muy bien a todos sus jugadores. El ultimo ejemplo de ello ha sido la actitud de los futbolistas blancos tras la derrota de este domingo ante el Barcelona.

Como presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafel Louzán fue el encargado de entregar a los jugadores del Real Madrid las medallas de subcampeones de esta Supercopa de España 2025. Fue entonces cuando los futbolistas blancos decidieron actuar de forma idéntica, mientras observaban desde el césped cómo sus rivales recogían sus correspondientes medallas y trofeo como campeones de esta competición. Los de Carlo Ancelotti conservaron su medalla al cuello, y esperaron juntos a que el equipo culé levantara el trofeo como campeón.

Ninguno de los jugadores del Real Madrid rechazó colgarse la medalla de subcampeón, algo que muchos futbolistas suelen repetir en situaciones similares. Además de aceptar la derrota, mantuvieron su medalla al cuello en todo momento; y. Eso sí, esperó a que sus rivales levantaran el trofeo para tomar entonces el camino al vestuario y en compañía de Ancelotti, al tiempo que se retiraba la medalla. Un gesto que no repetirían sus compañeros, que