Karim Benzema, fuera de la convocatoria del Real Madrid ante la Real Sociedad

El delantero francés Karim Benzema será la gran ausencia del Real Madrid para la visita de los blancos a la Real Sociedad de este martes (22.00 horas), según informó el club blanco en un comunicado, solo cuatro días antes de la final de Copa del Rey que disputarán ante Osasuna. Sin parte médico oficial, el 'nueve' galo no estará en el Reale Arena este martes, quizá como precaución y descanso dado que este sábado el Real Madrid se enfrentará a Osasuna por el título copero en La Cartuja; y el próximo martes los blancos recibirán al Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions.

Dos duelos exigentes para los cuales parece que Carlo Ancelotti no quiere correr riesgos con su capitán y hombre referencia en ataque. La parcela ofensiva madridista estará algo desprotegida, ya que el brasileño Vinicius Júnior tampoco saltará al Reale Arena al cumplir sanción por tarjetas amarillas. Así, Ancelotti se lleva a San Sebastián al canterano Álvaro Rodríguez, que no entra en una convocatoria del primer equipo desde el 2 de abril, aunque no disputó ni un minuto. El preparador italiano también cita a los jóvenes centrocampistas Dotor, Arribas y Nico Paz.

El Real Madrid tampoco podrá contar con los lesionados David Alaba, Ferland Mendy -que ya apuran sus procesos de recuperación- y Luka Modric. El club informó el viernes de que el croata sufrió ante el Girona "una lesión en la cara posterior del muslo de la pierna izquierda", un problema físico que le convierte en seria duda para la final de Copa y la ida de las semifinales continentales. Así, la lista la integran los porteros Courtois, Lunin y Luis López; los defensas Carvajal, Militao, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez y Rüdiger; los centrocampistas Kroos, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Dotor, Arribas y Nico Paz; y los delanteros Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano y Álvaro.