icky Rubio debutó con el Joventut en la ACB el 15 de octubre de 2005. Tenía 14 años y los aficionados del Joventut dedicaron un cántico a su base adolescente: «Ricky, Ricky, Ricky, abusón, abusón, abusóóóóón...». Ayer en Ningbo, al base titular de la Selección pudieron volver a cantárselo. Ricky se encargó de derrotar a Argentina (84-76) con un último cuarto brutal. Anotó 17 puntos en ese periodo, los 15 últimos de la selección. Fue la mejor conclusión del sexto amistoso (cinco victorias y una derrota ante Estados Unidos) de España preparatorio para el Mundial. Ricky está en el mejor momento de su carrera y este torneo debe ser el suyo.

–¿Está capacitado Ricky para liderar a la selección?

–Sí. Y el que lo dice es el seleccionador. «Ricky es nuestro base titular desde siempre y uno de los dos líderes del grupo», dijo Scariolo en LA RAZÓN. Y si Marc Gasol es baja por problemas estomacales, ese liderazgo se multiplica. Sus estadísticas en los seis amistosos son concluyentes: 18,6 puntos por partido; 5,3 asistencias; 1,8 robos; 69 por ciento en tiros de 2; 47,8 en tiros de 3 y 80 por ciento en tiros libres. Ricky es vital en los dos lados de la cancha. Y en ataque lo está siendo más que nunca. «No tenemos las mismas armas que antes», ha afirmado. Por eso, ha dado muchos pasos al frente y se ha convertido en el máximo anotador del equipo. Su último cuarto ante Argentina fue lo nunca visto. A 3:30 para el final todo estaba por decidir (69-68). El tramo decisivo fue un monólogo de Ricky. Anotó los últimos 15 puntos de España. Sí, ¡los últimos 15! De los 69 hasta los 84, todos fueron de Ricky. Hizo tres triples y dos jugadas de 2+1 en poco más de tres minutos para terminar logrando una victoria engañosamente cómoda. «Simplemente tenemos que ser duros, física y mentalmente», fue la conclusión que sacó Ricky.

–¿Cómo se manejó el equipo sin Marc?

–Hay varias formas de verlo. Una incluiría el arranque del amistoso, que fue una broma en el apartado defensivo, y el horrible tercer cuarto, que permitió la remontada argentina después de ir nueve puntos abajo. Poniéndonos dramáticos es lo que le espera al baloncesto español sin la presencia de los Gasol... Pero a cuatro días de arrancar el Mundial hay que quedarse con la lectura de Rudy: «Marc, a la hora de jugar, es como un base más para nosotros. Lee muy bien el juego, no sólo en ataque, sino a la hora de defender y se le echa muchísimo de menos. Pero probar a jugar sin uno de los jugadores referentes viene bien para que el grupo coja confianza». Willy fue titular con Oriola, que tampoco estaba a tope físicamente, y aprovechó su oportunidad a medias. Ante un juego interior frágil –Scola (24 puntos y 9 rebotes), el último superviviente de la Generación de Oro, es su único pilar con 39 años–, Willy estuvo suelto en ataque. Lo de su defensa es otra historia. Los que dieron un paso adelante fueron los azulgrana Claver y Pau Ribas. El alero es vital en los apartados del juego que no aparecen en las estadísticas y el base estuvo muy entonado en el tiro exterior. Colom, Beirán y Rabaseda apenas aparecieron. Llull y Rudy parecen estar más que preparados para sumir responsabilidades cuando empiece lo serio. Y Juancho volvió a disponer de muchos minutos –el segundo que más tras Ricky–, pero no termina de despegar.

–¿Cómo ha asumido el resto del grupo el liderazgo de Ricky?

–Están encantados. Ricky en la selección era el puente entre los ilustres veteranos y las nuevas generaciones y ahora es Comandante en jefe. Junto a sus amigos íntimos Claver y Llull forma parte del núcleo duro del grupo. Los compañeros le ven como nunca. «Ricky está en un momento de forma increíble», comenta Rudy. «Es un lujo jugar con él. Parece que no tiene el día, miras el marcador y lleva 25 puntos y luego te gana el partido», asegura Llull.

–¿Qué conclusiones ha sacado Scariolo?

–«Ha sido un buen test y nos ha venido muy bien jugar este partido. Ha servido para subir el nivel competitivo y el hábito de jugar contra un rival físicamente más duro», declaró el seleccionador. España disputará hoy (13:30, Cuatro) ante Rusia el último partido de preparación con la duda de Marc. «Veremos cómo se encuentra mañana», dijo Scariolo. Los rusos cayeron por 21 ante Argentina el lunes.