"Su papel no ha cambiado desde junio", dice Zinedine Zidane de Gareth Bale. Y lo que pasaba en junio es que el entrenador francés no contaba con él. El galés no jugó en ninguno de los últimos tres partidos del curso después de disputar los noventa minutos en la derrota contra el Rayo en Vallecas.

"Es difícil, pero es la realidad, tengo ese papel como entrenador, hablé con todos porque me gusta ser claro. Cada uno sabe su papel", advierte el entrenador francés, que asegura que habla "con los actos".

El Real Madrid sigue buscando una salida para el galés, que no cuenta para Zidane. El club no pretende recuperar los casi cien millones que pagó al Tottenham por su traspaso y le busca club, preferiblemente en Inglaterra, donde aún tiene mercado. Además los clubes ingleses podrían hacerse cargo de la alta ficha del futbolista. 60 millones podría ser la cifra por la que el Real Madrid lo dejara marchar.