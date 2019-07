La dura respuesta del agente de Bale contra Zidane

Zidane lo dejó claro en Houston después del partido del Real Madrid: Bale se va a ir del Madrid, "no es personal", pero es una decisión del técnico, que tiene que hacer cambios para que el equipo reaccione. "Y si se va mañana, mejor", insistió el francés, que ya ha tenido respuesta del siempre polémico Jonathan Barnett, el agente del futbolista galés. Y ha sido dura: "Zidane es una vergüenza, no muestra respeto por un jugador que ha hecho tanto por el Real Madrid", aseguró a AFP.

Las palabras del entrenador del Real Madrid llegaron justo después de que lo dejara fuera del primer amistoso de pretemporada del equipo, contra el Bayern Múnich (derrota por 3-1). Después soltó la bomba y ahora se está a la espera de conocer el destino de Bale. El Madrid no va a recuperar los 100 millones que pagó por el delantero (que, hay que recordar, ha estado en las últimas cuatro Champions ganadas, marcando en dos finales, aunque la relación con los aficionados siempre ha tenido altibajos), pero, recién cumplidos los 30, el jugador sigue teniendo caché. Thiago le abrió las puertas del Bayern Múnich para ser, en parte, el sustituto de las dos leyendas del conjunto alemán que ya no están: Robben y Ribery. El regreso al Tottenham sería visto con buenos ojos por Bale. El United puede ser otro compraador. Eso podría abaratar la operación de Pogba, pero no parece que Bale en estos momentos quiera hacer ningún favor al Real Madrid.