La increíble salvada de Álex Márquez en Japón que supera las de su hermano Marc

El entrenamiento libre 3 de Moto2 del Gran Premio de Japón dejó una de esas imágenes que se recuerdan para siempre. Álex Márquez ha firmado una de las salvadas más increíbles jamás vista y, seguramente de las mejores de la historia del motociclismo. Con el asfalto mojado y después de una frenada brutal la moto está a punto de sacarlo por encima del manillar, él aguanta sin caerse, descabalgado de la moto, hasta que consigue pararla del todo.

Hasta su hermano Marc, un especialista en estas maniobras, ha confesado en DAZN que en este caso el pequeño de la familia Márquez ha superado todas las salvadas que él ha hecho y que le hubiera gustado ver la cara de susto que tenía Álex dentro del casco.

"Cuando pierdes la rueda delantera tienes que tener habilidad y en estos casos baja la virgen y te mantiene encima de la moto", decía Álex respecto a la acción más espectacular de este sábado en Motegi.

"He salido y tenía algún problema de tracción, me estaba costando y sólo abrir el acelerador la moto se iba y estaba muy cruzado y he pensado 'ya está, me voy', pero cuando he vuelto a abrir los ojos estaba al lado de la moto. Ahí me he mantenido y ya he dicho, 'paro dónde pueda'. Pero ha sido complicado", explicaba el líder del mundial de Moto2.

"Mi equipo estaba justo aquí al final y he parado al lado y he visto que se estaban riendo y yo también encima de la moto, pensando, 'de la que me he librado', pero después he hecho dos vueltas para volver a coger sensaciones, aunque el airbag de protección del mono de cuero estaba hinchado. "Ha sido una buena salvada, pero lo bueno es que no me he hecho nada y las botas han aguantado perfectamente", insistió el piloto de Estrella Galicia 0'0.