Hoy arranca el Campeonato Nacional de Liga más caro de la historia. El agitado verano de los tres grandes clubes ha permitido superar el límite de los 1.000 millones de inversión en fichajes, lo que ha permitido a España colocarse en el podio de torneos más derrochadores junto a Inglaterra e Italia, que ya llevaban varias temporadas, especialmente la Premier, viviendo por encima de esa barrera. Joao Felix, Griezmann y Hazard son la Santísima Trinidad de las contrataciones en este mercado de verano, tres nombres llamados a ser grandes protagonistas de las 38 jornadas que empiezan este fin de semana y terminarán el 24 de mayo de 2020. Por segundo curso consecutivo no hay simetría en el calendario entre la primera y la segunda vuelta, en busca de poder colocar los partidos más atractivos en fechas clave.

La lucha por el título

Y el que le corresponde es el de ganar una Liga a la que ha perdido el cariño en los últimos años. A Zizou es el trofeo que más ilusión le hace ganar y ahora tendrá la oportunidad de sumar su segundo título. Para ello tendrá que destronar al Barcelona, dominador en los últimos tiempos y que está segundo en la lista de mayores inversores. 255 millones se ha dejado Bartomeu en caras nuevas, con Griezmann como gran desembolso a la espera de que las negociaciones con el PSG den resultado para recuperar a Neymar. El Atlético es, otra vez, el que más potencial tiene para discutir el título a los dos clásicos, y para ello ha gastado mucho, sí, aunque ha vendido tanto que el saldo le sale positivo. Se trata de la mayor revolución desde que llegó Simeone y lo que al principio parecía un problema por el adiós de varios mitos, se ha convertido, posiblemente en una plantilla mejor y más compensada con Joao Felix enamorando desde el primer día.

El Valencia fue el curso pasado el que se coló en ese cuarto puesto que da acceso a la Liga de Campeones. Después ganó la Copa del Rey y se fue feliz de vacaciones, pero no ha necesitado ni que empiece la competición para volver a la zozobra con la división entre la propiedad del club y la dirección deportiva. Alemany estuvo a punto de irse y con él, Marcelino por el asunto Rodrigo. El Sevilla busca, con Monchi y Lopetegui, volver a esa Champions que no pudo alcanzar el curso pasado. Muchas caras nuevas en una plantilla que ha perdido a su mejor goleador de los últimos tiempos: Ben Yedder, pero la ilusión es máxima en el Pizjuán porque Monchi sigue al mando. El Betis también aspira a ser equipo europeo con Rubi al mando y Fekir y Borja Iglesias como grandes fichajes. El Athletic Club se siente también con potencial para estar en esos puestos continentales y es el único equipo que no ha gastado ni ingresado nada en fichajes.

La temporada será de confirmación para el Getafe, que tras uno de los mejores cursos de su historia afronta tres competiciones sin haber perdido el gol de Molina y Jaime Mata. El Leganés se ilusiona con volver a salvarse con suficiencia y eso también intentarán los tres ascendidos: Osasuna, Mallorca y Granada, tres clásicos a los que les ha costado salir del infierno. El Valladolid no quiere volver allí y para eso sólo ha invertido un millón de los más de 1.200 que ha gastado la Liga más cara.