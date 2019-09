El flamante MVP de la fase de regular de la NBA es desde ya la mayor decepción del Mundial de China de baloncesto. Giannis Antetokounmpo no ha sabido llevar a Grecia a los cuartos de final y por supuesto, tampoco, a los Juegos Olímpicos de manera directa. El jugador más decisivo en los 82 partidos de la temporada de la mejor liga del mundo ha mostrado sus carencias en el tiro exterior y se ha visto asfixiado con unas defensas europeas que defendían los aros mucho mejor que las de la NBA.

Su poderoso físico no ha encontrado tan fácilmente los caminos hacia la canasta y a eso no le ha ayudado la poca amenaza que representa desde el triple. Debe mejorar muchas cosas para ser verdaderamente un jugador capaz de llevar a un equipo hacia la victoria, sin olvidar que en esta Grecia no estaba especialmente bien acompañado.

Los griegos debían ganar por más de 12 puntos a la República Checa para seguir adelante y sólo pudieron hacerlo por 77-84. Antetokounmpo se cargó de faltas personales y fue eliminado antes del final. 12 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 4 pérdidas fueron sus números, insuficientes para clasificar a Grecia, que tendrá que ir al preolímpico en busca de un billete hacia Tokio.