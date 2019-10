La natación, ¿deporte rey?

La natación, en cualquiera de sus modalidades, es la actividad deportiva que más se práctica en el mundo, aunque no es la que más licencias expide ni la que genera mayor expectación popular. Pero, si se piensa, es lógico: es un deporte que se puede practicar solo o en compañía, no produce lesiones, no demanda grandes inversiones en equipo individual, es bueno para mantenerse en forma y la progresión técnica suele ser rápida. Además, es adecuada para todas las edades y, desde la extensión de la piscina cubierta, para todos los climas. En su contra, puede ser muy aburrida. Por ello, si hablamos de deportes reglados, «el rey» sigue siendo el fútbol, tanto por el número de practicantes –aquí se incluyen las pachangas dominicales entre amigos–, por el número de licencias federativas, por el número de clubs y por la pasión que despierta entre sus espectadores, que son legión en todo el mundo. De hecho, el fútbol es el espectáculo deportivo por antonomasia en 85 países.