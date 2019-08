La pizarra: Al Madrid le vuelve a fallar la puntería

Ilusión en 45 minutos. El descanso sirvió para que volvieran los viejos fantasmas del pasado y el desconcierto. Reapareció James Rodríguez e Isco hizo de Modric. Un primer acto con criterio y buen juego. Dominio aplastante. Sólo la falta de puntería y el abuso de los centros faltó en el excelente juego madridista. Segundo acto, se baja el telón, bajón físico. El «ganar como sea» provoca una locura de tal tamaño que el partido se abre en una ruleta rusa. El centro del campo no existe. El Valladolid comienza a creer, perdona. Parecía que el tópico iba a cumplirse y lo iba a pagar con el gol de Benzema. El francés hizo lo que parecía imposible. Efímero. Tablas justas. ZZ, nada cambia, se acaba el crédito.

James, el deseado

Difícil papeleta la que tenía el colombiano en su regreso. Su lucha por volver tuvo premio. Trabajo, voluntad y esfuerzo fueron su apuesta y ha acabado ganando. Así fue en el juego, excelente aportación, tuvo opciones de marcar, con remates y llegada, incluso de cabeza. Fluido en la elaboración, otorga líneas de pase permanentes cuando está en el césped. No notó la inactividad. De sus pies salieron los mejores pases que no se concretaron por poco. Injusto su cambio tempranero, quizá fue víctima del desorden. La duda fue su condición física. Con su salida el equipo se partió en dos bloques. James alza la voz y dice: «Aquí estoy, he vuelto para quedarme en el Real Madrid».