El Leganés acabó perdiendo por 1-2 contra el Levante. Sin embargo, en la primera parte, una jugada polémica fue la que cambió el ritmo del partido. Roger encaraba a portería, pero fue derribado por Siovas al borde del área. Era el minuto 45, y el árbitro estaba a punto de pitar el final de la primera mitad.

La falta se produce fuera del área, pero el árbitro, Munuera Montero, señala dentro, y por ende, penalti para el club granota. Desde el Leganés están molestos con esa decisión porque además alegan que el VAR “no estaba funcionando”.

La presidenta del Leganés, Victoria Pavón, declaró que van a pedir “repetir parte del partido” con el Levante, desde el penalti que les pitaron. “Han pasado cosas muy graves como pitarnos un penalti fuera del área, como ya pasó en Valencia. Además, el VAR no estaba funcionando correctamente, porque nos consta. Iba y venía, no funcionaba, y entonces no nos sentimos que competíamos en igualdad de condiciones que el resto de equipos”, dijo Victoria Pavón en su comparecencia ante los medios en el estadio de Butarque.

“No competimos en igualdad de condiciones”, declaró Pavón, que desveló que el VAR no funcionaba porque se lo dijo “el delegado y otras fuentes que no se van a desvelar”.

“Sé que hay un reglamento y a él nos agarraremos. Si existe ese reglamento no debería haber problema para que se repitiera el partido. Nuestro abogado empezará a trabajar hoy en la reclamación. El VAR tiene que funcionar y los equipos tenemos que saber si funciona o no”, confesó.

La presidenta del Leganés se mostró “afectada” por la derrota y por cómo se ha producido porque están “en un momento delicado”. “Cada partido es vital, pero cuando hay tantas injusticias es para estar afectada”, comentó.

Pero no es la única jugada polémica que ha perjudicado al Leganés. Vienen de que, jornadas atrás, les hayan pitado “penaltis que a los equipos grandes no les pitarían”, según la presidente del equipo pepinero. Tales como el partido contra el Valencia o contra el Athletic Club. El Leganés, después de ocho jornadas, solo ha conseguido dos puntos y todavía no conoce la victoria en Liga esta temporada. Situación crítica la del equipo de Butarque, colista y necesario de puntos.