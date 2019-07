La última amenaza del agente de Bale

Gareth Bale, de momento, sigue en el Real Madrid. "Si se va mañana, mejor para todos, también para él", aseguró Zidane tras el duelo contra el Bayern. Toda una declaración de intenciones en un técnico que no destaca por sus "rajadas" en público. Jonathan Barnett, el agente del delantero galés, no tardó en entrar en escena. Primero dijo que la actitud del preparador francés había sido "una vergüenza". Ahora, en Sky Sport, lanza una amenaza: la de que el jugador continúe en Chamartín. «Si llega algo que se ajusta a nosotros, entonces las cosas podrían cambiar y él se podría marchar dentro de un día o de una semana, o podría todavía ser jugador del Real Madrid en tres años cuando su contrato acabe", advirtió Barnett. El cruce de declaraciones es constante estos días porque Zizou dijo en la previa del duelo con el Arsenal que fue Bale quien le pidió no jugar porque estaba negociando su futuro.

Barnett nunca se ha distinguido por ser una persona precavida. El agente del galés ha saltado a la mínima que su futbolista ha tenido algún problema o ha sido silbado en el Bernabéu. La última amenaza tiene una segunda parte. «No habrá acuerdos improvisados para sacarle del club. Es uno de los mejores jugadores del planeta y puede garantizar que no saldrá cedido a otro club», insistió. Está estirando la cuerda, forzando. La situación, por tanto, está encallada, a la espera de que llegue un club que le guste a Bale y que pague una cantidad importante por él, aunque no va a llegar a las tres cifras. La salida es lo mejor para todas las partes, falta que se den las condiciones.