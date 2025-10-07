La amenaza que acecha a los clubes de LaLiga: “El fichaje de Antony por el Betis desaparecería”

Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga, ha hablado de la amenaza que supone para los equipos de LaLiga EA Sports la piratería poniendo como ejemplo al Betis. Según afirmó, pondría en peligro el fichaje de Antony o la inversión que el conjunto verdiblanco ha destinado a su nueva ciudad deportiva.

“Hay un impacto real por el peso que tienen los derechos de televisión en las cuentas de resultados de los clubes. Si descienden los ingresos, van a tener que fichar menos jugadores y la calidad que tenemos en el terreno de juego es menor. Pero no se queda ahí, porque si tengo peores jugadores al final tengo menos ingresos por ticketing, porque va a ir menos gente al estadio, menos ingresos por patrocinios y todo se va retroalimentando...”, comenzó diciendo Jaime Blanco en MARCA.

“El impacto real quizá no lo ves en el minuto 1 pero es 100% real que afecta a la calidad de tu equipo. El fichaje de Antony por el Betis desaparecería y la inversión que han hecho en su nueva ciudad deportiva, también”, puso el director de la Oficina de Clubes de LaLiga como ejemplo.

“En este mercado de verano, el conjunto de los clubes han gastado alrededor de 720 millones de euros. Eso es lo que estimamos que podemos perder en piratería. De un plumazo nos quitaríamos todos los fichajes de todos los equipos. Otra forma de verlo es que 600 ó 700 millones es lo que se paga a 12 clubes por derechos de televisión. Equipos que ingresan 50 ó 60 millones de televisión, pasarían a ingresar cero. El impacto es enorme. Tenemos clubes en el que el 80-85% de sus ingresos son derivados de los derechos de televisión”, detalló.

Por último, Jaime Blanco alertó de la posibilidad de que un club acabe descendiendo por problemas financieros derivados de manera directa de la piratería. “Sin duda. Y no porque lo digamos desde LaLiga, es que está ocurriendo. Ha ocurrido en Francia, donde hay un problema muy grande de piratería y hay clubes que han descendido a categorías muy inferiores. Hasta que no ves un -3000 o -4000 en tu cuenta no piensas 'Tenía que haber tenido cuidado con esto'”, concluyó el director de la Oficina de Clubes de LaLiga.