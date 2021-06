Burgui no se muerde la lengua y cuenta cómo fue amenazado por el Alavés

El centrocampista de 27 años es ya un jugador libre después de que haya terminado su vinculación con el equipo albiazul. Liberado, Burgui ha aprovechado la ocasión para hablar alto y claro de lo mal que lo ha pasado durante su última campaña en el Alavés.

“El club me dijo que no iba a jugar un solo minuto en la última temporada si decidía quedarme y así fue. Así es el fútbol y así es este club. No tengo nada de lo que arrepentirme porque he dejado una gente maravillosa en mi paso por Vitoria pero creo que me han faltado oportunidades y algo de continuidad. A nivel personal hay muchos amigos, gente del club y fisios de los que guardo un gran recuerdo para toda mi vida. Ha sido maravilloso”, ha dicho el que fuera futbolista de Real Madrid, Espanyol, Sporting de Gijón o Real Zaragoza.

Haciendo balance, Burgui ha destacado como su mejor recuerdo en el Alavés el “partido que hicimos en Girona hace unos años con la remontada gracias a los goles de Ibai Gómez. Ahí empezó nuestra posibilidad de no bajar a Segunda nada más llegar Abelardo en su primera etapa. Los logros principales en realidad han estado marcados por los momentos en los que conseguíamos las salvaciones”.

El peor recuerdo de Burgui con el Alavés

Cuestionado por su peor recuerdos, ha añadido: “El que me lesioné gravemente. He estado varios meses fuera de circulación por una rotura de ligamento cruzado anterior y luego también he pasado el COVID en esta temporada y no podía hacer nada”.