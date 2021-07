Deportes

Saúl no será el único jugador que el Atlético ofrezca al Barcelona por Griezmann

El cuadro colchonero y el conjunto azulgrana van a intercambiar a Saúl Ñíguez por Antoine Griezmann. Si bien el Barcelona busca con este movimiento librarse de los 13 millones de euros netos por temporada que percibe el francés, dicho intercambio no deja de ser desigual. Por ello, dado que Koeman quiere a Saúl y Saúl jugar en el Barcelona, y dado que Simeone quiere a Griezmann y Griezmann volver al Atlético, otros dos jugadores del equipo rojiblanco podrían entrar en la operación.

¿Estará dispuesto el Atlético a desprenderse de Lodi y de Mario Hermoso para llevarse a Griezmann del Barcelona?

Así lo asegura Catalunya Ràdio, que desvela que el Barcelona ha pedido al Atlético de Madrid a Renan Lodi y a Mario Hermoso. Renan Lodi es el único lateral zurdo que tiene Simeone a su disposición, por lo que los planes del club, más que por hacer caja por él, pasaban por fichar a otro futbolista en su demarcación. No obstante, el brasileño perdió protagonismo en los últimos partidos de la pasada campaña. Y es que Simeone prefirió apostar por Mario Hermoso como lateral zurdo. El ex del Espanyol ha ido de menos a más en el Atlético de Madrid, tanto es así que ha tenido opciones reales de estar en la Eurocopa. Así pues parece que el conjunto rojiblanco no tiene intención de desprenderse de él. Otra cosa es que sea para hacerse a cambio con Antione Griezmann, un futbolista que salió del equipo a cambio de 120 millones de euros y que ahora podría regresar por medio de un intercambio.