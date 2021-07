Pathé Ciss y Nteka serán los siguientes fichajes del Rayo Vallecano

Fútbol

El conjunto franjirrojo, que ha renovado a Bebé, a comprado al Real Madrid a Fran García y se ha hecho a coste cero con Iván Baillu, sigue trabajando de cara al siguiente curso. Ahora el Rayo Vallecano estaría cerca de fichar al Fuenlabrada a Pathé Ciss y a Nteka.

Pathé Ciss es un mediocentro senegalés de 27 años al que intentó fichar el Getafe tanto el pasado verano como el pasado mes de enero. Ahora el Rayo Vallecano tendría muy avanzado su fichaje, más que el de Nteka. Y es que este centrocampista francés de 23 años, de un perfil algo más ofensivo que Pathé Ciss, tendría más pretendientes en LaLiga Santander. No obstante, según la COPE, sería el Rayo Vallecano el equipo mejor posicionado para cerrar su fichaje ya que estaría dispuesto a ceder al Fuenlabrada a futbolistas como Morro, Montiel o Sergio Moreno.

El Rayo Vallecano negocia por Pathé Ciss y Nteka y ha preguntado por Coke y Vukcevic

Además de trabajar en los fichajes de Pathé Ciss y de Nteka, el equipo madrileño ha preguntado al Levante por Coke Andújar y Vukcevic. Ambos no entran en los planes de Paco López y, al terminar contrato en 2022, su fichaje podría resultar muy asequible. Además el cuadro granota quiere liberarse de sus elevadas fichas ya que ambos perciben más de 2 millones de euros. Así pues, Coke podría regresar al Rayo Vallecano y no hacerlo sólo si Vukcevic decidiera acompañarle en esta nueva aventura. No obstante, las llegadas de Pathé Ciss y de Nteka podrían cerrar a este último las puertas del equipo que dirige Andoni Iraola.