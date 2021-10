Nasri se convierte en viral por su sobrepeso un mes después de colgar las botas

Fútbol

Aunque el atacante de 34 años esperó una oferta para continuar jugando al fútbol, ha quedado demostrado que no estaba en forma para seguir haciéndolo a nivel profesional. Y es que, un mes después de haber anunciado su retirada, Samir Nasri ha participado en el partido entre leyendas del Olympique de Marsella y un combinado de UNICEF con evidentes problemas de sobrepeso. Esto es algo que no ha pasado desapercibido en España, donde el galo jugó en el Sevilla, motivo por el que se ha convertido en trending topic en las redes sociales.

Además de Samir Nasri, en el equipo de leyendas también participó Robert Pires, ex del Villarreal, Didier Drogba, Desailly o Ravanelli. Otros ex de LaLiga Santander como Abidal, Karembeu, Cambiasso, Kluivert y el español Gaizka Mendieta formaron parte del combinado de UNICEF.

Samir Nasri, recién retirado, está jugando un amistoso con el Olympique de Marsella. Y no hace falta decir nada de la foto… pic.twitter.com/QHjhLE3JI0 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 13, 2021

El motivo por el que Nasri se ha retirado

El francés hacía recientemente alusión a su sanción por dopaje en 2018 para explicar por qué había colgado las botas. “Fue un episodio que me dolió mucho y que cambió mi relación con el fútbol. Fue más que injusto, no había tomado ningún producto de dopaje, sólo fue una inyección de vitaminas porque estaba enfermo. Me frenó en seco”, afirmó Samir Nasri.

El sorprendente trabajo de Nasri tras no encontrar equipo

Samir Nasri no ha encontrado equipo tras su paso por el Anderlecht y ha terminado fichando por Canal+ Francia para comentar los partidos de la Champions League. “¡Bienvenido, Samir Nasri! ¡Se une al equipo de comentaristas de Canal+ para el regreso de la Champions League!”, anunciaba la cadena.