Paco Jémez y Diego Martínez, candidatos al mismo banquillo

Fútbol

El gran favorito para hacerse con el banquillo del Elche tras la salida de Fran Escribá, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, es Hernán Crespo, que está representado por Christian Bragarnik, propietario del club. Aunque el argentino se encuentra sin equipo tras su paso por el Sao Paulo, podría no ver con buenos ojos la propuesta del equipo ilicitano, motivo por el que piensa en Paco Jémez y en Diego Martínez como alternativa.

Noticias relacionadas Elche CF. Fran Escribá reacciona a su despido con un antológico zasca al propietario del Elche

No lo tendrá fácil para hacerse con este último, ya que rechazó ofertas del Levante y del Getafe porque tendría la firme intención de entrenar en la Premier League la próxima temporada. Es por ello por lo que Diego Martínez, sin equipo tras su paso por el Granada, se mudó a Inglaterra para seguir formándose como técnico y perfeccionar el idioma. El gallego podría ser el recambio de Marcelo Bielsa en el Leeds. Su llegada estaría avalada por Víctor Orta, director deportivo del conjunto inglés.

Paco Jémez, más factible para el Elche que Diego Martínez

Mayor disposición a tomar las riendas del Elche tendría Paco Jémez, al que Superdeporte incluye entre las opciones que baraja el club para relevar a Fran Escribá. Paco Jémez se encuentra sin equipo desde que terminase su contrato con el Rayo Vallecano en 2020. Real Zaragoza, Deportivo y Córdoba son algunos de los equipos a los que se ha ofrecido públicamente durante su año sabático. Con el primero de ellos, Paco Jémez confesó que había estado en contacto: “Es verdad que el Zaragoza me llamó. Estuvimos en conversaciones y normalmente, cuando quieres ir a un sitio, las cosas se hacen mucho más fáciles. Es más rápido alcanzar un acuerdo. El anterior director deportivo me comentó que el principal problema radicaba en la escasa capacidad del club para hacer fichajes en enero. De ir a Zaragoza, que para mí sería un orgullo, sería para tener que hacer cuatro o cinco fichajes de entidad, que eleven el nivel de la plantilla de una manera sustancial. El anterior director deportivo me dijo que el club disponía de una cantidad para fichar, que no voy a decir cual es, y a mí no me pareció suficiente. El gran problema está ahí”.

Respecto al Deportivo, Paco Jémez se limitó a decir: “Si tú me dices ven, lo dejo todo”. Por su parte, sobre el Córdoba señaló: “Tiene que haber una tercera etapa con el Córdoba”.