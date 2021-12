El Celta de Vigo y el Granada se suman a la puja por Diego Costa

Aunque el delantero de 33 años tiene contrato con el Atlético Mineiro hasta diciembre de 2022, el equipo brasileño estaría obligado a facilitar su salida si recibe una oferta para regresar a Europa. Esto es algo que quieren aprovechar varios equipos de LaLiga Santander. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Elche, del Cádiz y del Valencia, ahora han sido el Celta de Vigo y el Granada los que se han sumado a la puja por Diego Costa.

Según el portal Torcedores, especializado en información relacionada con el Atlético Mineiro, el Celta de Vigo está muy interesado en el ex del Atlético de Madrid. También el Granada, que ya sondeó su fichaje el próximo verano. Carlos Bacca podría abandonar el cuadro nazarí en enero y el equipo andaluz piensa en Diego Costa como recambio.

Los rivales de Celta de Vigo y Granada en la puja por Diego Costa

Diego Costa se ha proclamado campeón de la Serie A y de la Copa con el Atlético Mineiro, con el que ha anotado 5 goles en 18 partidos, unos registros que no han pasado desapercibidos en LaLiga Santander. Es por ello por lo que, además del Celta de Vigo y el Granada; Elche, Cádiz y Valencia quieren hacerse con sus servicios. No obstante, aunque el Atlético Mineiro pueda facilitar su salida, para cualquiera de estos equipos supone un hándicap el elevado salario que percibe actualmente Diego Costa. No obstante, estaría dispuesto a rebajarse el sueldo con tal de volver a jugar en España.