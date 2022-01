Jesé la vuelve a liar comentando una foto de Aurah: “TETAS pasando”

La canaria sigue compartiendo fotografías de su viaje a Dubái con el delantero de Las Palmas. Jesé Rodríguez no ha podido contenerse después de que Aurah Ruiz publicase una de ellas. Su comentario no ha dejado indiferente a nadie en redes sociales.

“Una de las mejores noches en Dubái”, escribía la pareja del futbolista junto a la fotografía. “TETAS pasando”, fue la reacción de Jesé Rodríguez, que utilizó su cuenta de cantante Oficialjeym. “Jajajajajaja tetaaaaspasandoooo”, contestó Aurah Ruiz, a la que le gustó el comentario de su novio. Por su parte, Jesé Rodríguez puso desde su cuenta oficial de futbolista: “La más linda”.

Jesé Rodríguez, Aurah Ruiz y el sexo

Al igual que hiciera Aurah Ruiz, el delantero de Las Palmas habló abiertamente sobre cómo es en la cama. Como suele ser habitual con Jesé Rodríguez, sus declaraciones sobre sexo no tardaron en verse envueltas en polémica.

Y es que el canario señaló: “Yo en medio del sexo muerdo, araño, nalgueo y cacheteo. Por si no le gustó el polvo, al menos que no se olvide de la paliza”. También lo hizo a través de @officialjeym, la cuenta de Instagram donde Jesé Rodríguez comparte todo aquello relacionado con la música. Los fans del futbolista no tardaron en censurar al atacante por sus palabras.

La canaria, a la que el futbolista ha metido en la cama en su último videoclip, contaba en su canal: “Soy fan de los juguetes, tengo un montón y juego con mi pareja con todos los juguetes que pueden haber. Incluso hay algunos que él no conoce pero yo se los traigo. Él está encantado. Esa es mi opinión, soy muy liberal en esas cosas pero hay gente más sosa”.