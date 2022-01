El equipo que ha pedido al PSG la cesión de Ander Herrera

Pese a que el centrocampista de 32 años comenzó muy bien la temporada, su protagonismo se ha reducido en los últimos partidos. Es por ello por lo que el Olympique de Lyon ha solicitado al PSG la cesión de Ander Herrera para cubrirse así ante la salida de Bruno Guimaraes al Newcastle.

El ex de Athletic y Real Zaragoza ha anotado cuatro goles y ha repartido dos asistencias en los 25 encuentros que ha disputado. Pese a ello, el PSG ve con buenos ojos ceder al español al Olympique de Lyon hasta final de temporada. Ander Herrera, por su parte, se siente cómodo en el club, con el que tiene contrato hasta 2024, y no tendría intención de cambiar de aires.

Ander Herrera y regreso a España

Pedro Herrera, padre del futbolista del PSG, reconocía recientemente que su hijo estuvo cerca del Barcelona: “En un determinado momento, Ander estuvo en contacto con el Barcelona y, por diversos motivos, no sucedió. Pero eso no quiere decir que nunca haya lucido los colores de uno de los tres grandes de España, porque, a sus ojos, el equipo más grande del país es el Zaragoza, donde empezó”.

Precisamente en los planes de Ander Herrera está el volver al Real Zaragoza tal y como él mismo reconoció. “Siempre he dicho que mi ilusión es formar parte algún día del Real Zaragoza. Soy zaragocista y que una vez acabada mi carrera deportiva, que espero que todavía me quede mucho, mi ilusión es dedicarme a mi club. Primero como jugador y luego poner al servicio del club que quiero, todo lo que he aprendido en mi carrera”, manifestó en su día.