Será el próximo entrenador del Atlético de Madrid o de la Selección

Marcelino García Toral termina contrato con el Athletic y su futuro está dando mucho de qué hablar. Aitor Elizegi quiere renovar al asturiano pero éste podría declinar su propuesta, y es que el Atlético de Madrid y la Selección están en su horizonte.

Cuestionado por el futuro de Marcelino García Total, Aitor Meana señalaba en la SER: “Creo que no renovará con el Athletic, llegue o no llegue un nuevo presidente”. “Aprovechará esta ola de éxito para ser candidato al banquillo del Atlético de Madrid o al relevo de Luis Enrique”, agregó el periodista.

Marcelino y la posibilidad de entrenar al Atlético de Madrid o a la Selección

El propio Marcelino García Toral era preguntado días atrás por la posibilidad de entrenar al Atlético. “No concibo un Atlético de Madrid sin Simeone, no entra en mi cabeza. Me parece un grandísimo entrenador, enorme, de un mérito increíble todo lo que esta consiguiendo”, manifestó en rueda de prensa.

Por su parte, para poder tomar las riendas de la Selección, deberá esperar a que España termine su participación en el Mundial de Catar y ver si Luis Enrique opta por seguir o por emprender una nueva aventura.

El Athletic apuesta por la continuidad de Marcelino

“Ahora no hay en este club nadie que no piense que la persona idónea para guiarnos y seguir creciendo es Marcelino García Toral. No conozco a nadie que no piense que es el idóneo. Obviamente, necesitamos que él sienta esa capacidad y que puede seguir creciendo con nosotros. Yo creo que es así. Este encuentro entre plantilla y técnico debería continuar por el bien del Athletic y también de Marcelino”, declaro el presidente del conjunto vasco Aitor Elizegi.