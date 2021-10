Aitor Elizegi renuncia a seguir como presidente del Athletic

Deportes

El presidente Aitor Elizegi solo sacó adelante las cuentas de la temporada pasada en la Asamblea General del Athletic Club, que se llevó a cabo este sábado en San Mamés, una cita en la que anunció que no se presentará a las próximas elecciones, que confirmó para junio de 2022, y en la que le reprobaron la gestión y el presupuesto de esta temporada.

En la cita anual con los compromisarios, un total de 1.205 que representan a los más de los 43.000 socios con los que cuenta la entidad rojiblanca, Aitor Elizegi vio como el máximo órgano de decisión del club le rechazó la gestión de la entidad, que en los dos últimos años esta Junta Directiva desligó de los asuntos económicos. Lo hizo con 381 votos a favor (un 41,8 por ciento) y 492 en contra (un 54).

También echaron para atrás los compromisarios, entre los que votaron 910, el presupuesto para este temporada, de 140,8 millones de euros y con la estimación de unas pérdidas de 5,4 millones por los últimos efectos de la pandemia. El resultado fue de 402 votos a favor (44,1%) y 478 en contra (52,5).

En ese presupuesto estaba incluida la ‘cuota covid’ de 120 euros a cada socio que la Junta Directiva proponía, aunque siempre sin que ninguno abonase más dinero del establecido en la cuota anual.

En cambio, la Asamblea aprobó las cuentas del curso anterior 2020-2021, que presentaba un saldo negativo de 24,6 millones, cifra que prácticamente coincide con el dinero de cuotas de socios que se dejó de ingresar totalmente en 2020. Se hizo con 520 votos a favor (57,1%) y 368 en contra (40,4%).

También le aprobó la Asamblea a Aitor Elizegi la entrada de un nuevo directivo en su Junta, César Saez Hidalgo.

Aunque el refrendo o no de la gestión, las cuentas del curso anterior y el presupuesto de esta temporada es siempre lo más relevante de la cita de presidentes y juntas directivas del Athletic con los compromisarios, en esta ocasión quedaron un tanto eclipsado por el anuncio de Aitor Elizegi de que no iba a buscar la reelección en unos próximos comicios que confirmó para junio de 2022.

“Es la última vez que defiendo un presupuesto desde este atril. Tenedlo claro”, dijo el presidente rojiblanco para cerrar el discurso de media hora con el que abrió una Asamblea General que duró más de seis horas.

Aitor Elizegi cerró así una intervención en la que pidió en repetidas ocasiones “consenso” y “unión” y en la que prometió “acompañar” y “estar al lado” de quien esté al frente de la entidad en el futuro desde “donde corresponda”.

El cocinero bilbaíno también hizo hincapié en su alocución en la fortaleza social del Athletic desvelando que el club vasco cuenta con más socios ahora “que en enero de 2020″, justo antes de la llegada de la pandemia de covid.

“Somos más que en enero de 2020″, se felicitó, acordándose de los efectos de la pandemia durante un mandato que inició a finales de diciembre de 2018, valorando la respuesta que tuvo en ese escenario la plantilla y haciendo una defensa del “modelo único y diferente” del Athletic de jugar con jugadores de la tierra frente a los que “salen al mercado cada verano a cuadrar presupuestos”.

“No queremos el modelo del Newcastle ni de Superligas. No queremos los horarios de lunes a las 9 de la noche. No me interesa nada ese contenido si depende de dejar la gente del Athletic fuera de este estadio. Dudo mucho de que eso sea rentable”, defendió.

Aitor Elizegi consideró que, aunque “jugar tres finales está muy bien y levantar un título esta muy bien, no compensan” el hecho de que la afición no pudiese acompañar al equipo en Sevilla en la final de la Supercopa ganada y las dos de la Copa del Rey perdidas de la temporada pasada.

El presidente del Athletic valoró la presencia en la Asamblea del director general del club, Jon Berasategi, tras el fallecimiento de su padre este viernes.