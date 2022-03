Andoni Iraola podría ser el sustituto de Marcelino en el Athletic

Aunque el conjunto vasco está tratando de renovar a Marcelino García Toral, el futuro del técnico asturiano está en el aire. De no continuar, Andoni Iraola, actual entrenador del Rayo Vallecano, sería el gran favorito para tomar las riendas del banquillo del Athletic.

“El presidente del Rayo Vallecano ha querido renovar a Iraola y la situación de Marcelino en el Athletic está cogida con alfileres. Si la situación se pone tensa Iraola es un candidato firme para fichar por el Athletic. Lo ven con muy buenos ojos para sustituir a Marcelino”, afirmaba Pipi Estrada en El Chiringuito.

Andoni Iraola y su posible fichaje por el Athletic

Cuestionado al respecto el pasado mes de septiembre, el técnico del Rayo Vallecano señalaba: “Soy siempre muy respetuoso. Tienen un pedazo de entrenador y como aficionado pienso que ojalá le vaya muy bien a Marcelino. Los entrenadores no podemos hacer panes ni a corto plazo. Hay que ir ganando las cosas día a día. No te puedes hacer más películas”.

Por su parte, el periodista Aitor Meana, decía sobre Marcelino García Toral recientemente: “Creo que no renovará con el Athletic, llegue o no llegue un nuevo presidente”. “Aprovechará esta ola de éxito para ser candidato al banquillo del Atlético de Madrid o al relevo de Luis Enrique”, añadió en la SER.

Marcelino García Toral también habló sobre la posibilidad de tomar las riendas del Atlético de Madrid: “No concibo un Atlético de Madrid sin Simeone, no entra en mi cabeza. Me parece un grandísimo entrenador, enorme, de un mérito increíble todo lo que esta consiguiendo”.