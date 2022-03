Si el pasado mes de febrero contábamos en LAOTRALIGA que el conjunto estadounidense había presentado una oferta por el centrocampista de 31 años, ambas partes han llegado finalmente a un acuerdo. Así pues, Héctor Herrera jugará la próxima temporada en el Dynamo Houston una vez que finalice su contrato con el Atlético de Madrid.

Libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, el mexicano ha sucumbido ante la suculenta propuesta del club americano según MARCA. Y es que a Héctor Herrera le seduce la opción de ser la nueva estrella del Houston Dynamo. Por otra parte, además de embolsarse un importante salario, el centrocampista estará cerca de México, motivos por los que ha decidido poner punto y final a su etapa en el fútbol europeo.

Además de Héctor Herrera, Luis Suárez podría poner rumbo a la MLS

En la misma situación contractual que Héctor Herrera se encuentra Luis Suárez. El Atlético de Madrid no ha presentado oferta de renovación por el uruguayo y éste nunca ha escondido que la MLS sería un destino atractivo para él cuando expire su contrato. “Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 ó 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 ó 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles. Para no dejar esa imagen, prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me llegue hasta donde me llegue. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años”, declaraba Luis Suárez recientemente.