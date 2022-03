Luis Enrique y Lopetegui, entre las cinco opciones de este equipo para su banquillo

Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del plan del Manchester United para fichar a Luis Enrique, el conjunto inglés baraja otras alternativas al asturiano. Entre ellas se encuentra Julen Lopetegui, actual entrenador del Sevilla.

Noticias relacionadas Masterchef. Juanma Castaño podría haberse casado en secreto con Helena Condis

Ralf Rangnick está sentenciado después de que el Manchester United cayese eliminado en Champions a manos del Atlético de Madrid. Así lo asegura Daily Mail, que señala que además de en Luis Enrique y en Julen Lopetegui, en Old Trafford piensan en Mauricio Pochettino, del PSG; a Ten Hag, del Ajax; y a Thomas Tuchel, del Chelsea.

Luis Enrique, una opción más complicada para el Manchester United que Lopetegui

Aunque el conjunto inglés ya trató de hacerse con el técnico asturiano cuando cesó a Solksjaer, tiene previsto volver a la carga por él. Y es que, si Luis Enrique dio calabazas al Manchester United fue para mantenerse fiel a su compromiso con la Selección, a la que quiere dirigir en el Mundial de Catar.

En Old Trafford estarían dispuestos a esperar al asturiano hasta que finalice la cita mundialista, fecha en la que expira su contrato con la RFEF. Será entonces cuando Luis Enrique decida si renueva, opción que le ofrecerá Rubiales, o si emprende una nueva aventura.

Al igual que Rubiales, Monchi confía en que Julen Lopetegui siga muchos años en el Sevilla. “En la única valoración que yo entraría con Lopetegui es en cuántos años más va a estar con nosotros. Cuantos más, mejor. Los años que seamos capaces de convencer a Julen van a ser años de gloria y alegría. Es la única valoración que yo hago sobre la continuidad de Julen, que ojalá nos dure mucho tiempo”, manifestaba recientemente.

“El otro día, cuando ganamos el derbi, escuché al campo cantar ‘Lopetegui, Lopetegui’. No hay tantos entrenadores a los que se les haya cantado su nombre y eso es por algo. Creo que el sevillismo es feliz, pero entiendo que haya gente que pueda discrepar. El trabajo de Lopetegui no es que es sobresaliente, es excelente. Ello no lo podemos obviar con todo lo que está pasando el equipo”, agregaba.