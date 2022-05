El Barcelona estaría dispuesto a pagar más de 100 millones por Joao Félix

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona, y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, cenaron en un conocido restaurante de Madrid. En la reunión que ambos mantuvieron se habló de Antoine Griezmann, de Álvaro Morata… ¡y también de Joao Félix!

Y es que, tras quedarse sin Haaland, el Barcelona quiere echar sus redes sobre el portugués, que es muy del agrado de Joan Laporta. Según el diario AS, el conjunto azulgrana quiere hacerse con Joao Félix en propiedad y no a través de una cesión. Aunque la situación del Barcelona es muy delicada, fuentes del club aseguran que en breve tendrán capacidad económica para afrontar varios fichajes importantes. Es por ello por lo que el equipo catalán estaría en disposición de ofrecer más de 100 millones al Atlético de Madrid por Joao Félix. El cuadro colchonero, por su parte, no tienen intención de desprenderse del luso por mucho que el Barcelona, o que cualquier otro club de la Premier League, pueda pujar por él este verano.

El intercambio que negocian Atlético de Madrid y Barcelona

El Atlético quiere quedarse a Griezmann en propiedad pero no quiere pagar los 40 millones de euros que pactó el pasado verano con el Barcelona. El club culé, por su parte, parece obligado a ceder, ya que no puede hacerse cargo de la ficha de 22 euros anuales del francés. Para conseguir una rebaja en el precio de Antoine Griezmann, el Atlético de Madrid podría aprovechar el interés del Barcelona con Álvaro Morata, que atraviesa una situación similar.