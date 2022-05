La Real Sociedad puede llevarse a Carlos Soler del Valencia a precio de saldo

Al igual que sucediera en su día cuando Dani Parejo recaló en el Villarreal, el cuadro txuri-urdin podría dar la campanada haciéndose con Carlos Soler en verano. Y al igual que el submarino amarillo, la Real Sociedad podría hacerlo por un precio asequible.

Noticias relacionadas Laotraliga. El Valencia también ha ofrecido a Guedes al Barcelona

Según el periodista Jon Viñambres, el conjunto donostiarra podría fichar al centrocampista de 25 años por 10 millones de euros. Si bien la Real Sociedad también prepara una oferta para quedarse en propiedad con Rafinha Alcántara, Carlos Soler podría ser su recambio.

🚨🚨🚨 #ÚLTIMAHORA #RealSociedad!!!



Hay contactos con - por @Carlos10Soler... Al jugador no le disgusta en absoluto la posibilidad de vestir de Txuri Urdin la próxima temporada 22/23#CarlosSoler #ValenciaCF pic.twitter.com/5vNCX2XFK0 — Jon A. Viñambres López (@JonVinambres) May 16, 2022

“El club me transmite lo que considera. En la última reunión me trasladaron que el club necesitaba vender por 65 ó 70 millones. Lo entiendo, pero si hay salidas debe haber llegadas porque si no estaríamos debilitando al equipo”, declaraba recientemente José Bordalás.

La baza de la Real Sociedad para fichar a Carlos Soler

Esto ha llevado al Valencia a ofrecer tanto a Carlos Soler como a José Luis Gayà a Barcelona, Real Madrid y Atlético. La intención del club de Mestalla sería ingresar entre 40 y 50 millones por ambos. No obstante, en ausencia de ofertas de su agrado, y dado que tanto Carlos Soler como José Luis Gayà terminan contrato en 2023, el Valencia podría verse obligado a venderles a precio de saldo. ¿Sacará provecho de ello la Real Sociedad?

Lo que no está dispuesto el Valencia, tal y como desvelaba el audio de Anil Murthy, es a dejar salir a Carlos Soler a coste cero. “Si sales gratis en enero, te mato con toda la prensa. Los 100.000 euros los voy a poner. Hay que traer dinero. Has crecido en la Academia y el club ha invertido dinero en ti”, fue la amenaza que le ha puesto en el mercado.